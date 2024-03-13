23條｜「香港監察」刊16人聲明憂慮損宗教自由　政府批挑撥離間

特區政府正全速推動《基本法》23條立法，「香港監察」（Hong Kong Watch）刊登16名宗教或信仰自由人士的聲明，指23條立法威脅宗教自由，特別是天主教教會「懺悔聖事」（Sacrament of Penance）即「告解」的保密傳統。



特區政府強烈譴責該聲明，認為是刻意誤導公眾、抹黑23條立法中「披露他人犯叛國罪」規定是針對宗教，「企圖挑撥宗教人士和信眾對立法的不滿」。



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聲明憂慮法例會對「告解」保密原則產生嚴重影響

該聲明指，條文可能對天主教教會「告解」保密原則及其他基督教傳統產生嚴重影響，聯署人對此「深感擔憂」。他們認為條例可能會迫使神職人員洩露告解內容，違背自己的意願和良知，並且侵犯告解者的私隱，又指這是違反《世界人權宣言》第18條。

特區政府發言人回應指，叛國罪和隱匿叛國罪無論在香港或其他普通法司法管轄區，都是存在已久的罪行，並非針對宗教人士或信眾，亦和宗教自由毫無關係。

發言人強調，叛國罪是極其嚴重和鮮有發生的危害國家安全罪行，只會在非常極端的情況，包括向中國發動戰爭、鼓動外國以武力入侵中國等情況下才會干犯。

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特區政府：英美等國隱匿叛國罪亦無例外情況

至於隱匿叛國罪，發言人指英國、美國、加拿大、新加坡等地都有隱匿叛國罪，而上述國家亦無明文訂明相關例外情況。

發言人批評「香港監察」及聯署人一方面以宗教為藉口，抹黑立法工作，另一方面試圖挑起宗教人士和信眾對特區政府的反感，「甚至譁眾取寵、大放厥詞，企圖令國際社會誤以為特區政府的建議有違國際標準，從而引起他們對第二十三條立法有負面的觀感，用心極其險惡，特區政府有必要作出最強烈的譴責。」