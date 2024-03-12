23條立法｜鄧炳強致函《華盛頓郵報》譴責文章誤導及言論不當

保安局局長鄧炳強昨日（11日）致函美國《華盛頓郵報》，譴責該報題為《香港以新安全法加倍鎮壓》（With new security law, Hong Kong doubles down on repression）的評論文章，指具誤導性和不當言論。



鄧炳強指出，涉及黎智英和47人被控串謀顛覆國家政權的案件，訴訟仍在進行，任何人都不宜評論。正如港府一再重申，包括上述案件在內的所有案件，都嚴格以證據為基礎、依法辦案。 所有被告都受到《國家安全法》、《基本法》和《香港人權法案》的保護及正當審判。

對於文章指「唯一合理、可信的判決」是47人無罪獲釋，鄧炳強稱此建議非常不恰當，非但不尊重香港法院行使獨立司法權，而且是公然干涉法院司法。

鄧炳強又稱，文章忽略香港有制定《基本法》23條的憲法義務，香港回歸祖國逾26年尚未履行。23條的草案列明，維護國家安全立法的基本原則之一，是尊重和保障人權，並對犯罪的要件、對象和範圍作出明確規定。對於《華郵》文章中提到的違法行為，海外也有相應或類似的規定。

鄧炳強強調，港府將繼續堅決履行維護國家安全的責任，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時保障香港市民依法享有的權利和自由。