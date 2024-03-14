23條立法｜「由治及興」無後顧之憂　湯家驊倡辦內地品牌電動車展

《基本法》23條草案審議到達尾聲，民主思路召集人湯家驊認為在無後顧之憂下，香港面臨的關鍵問題是如何實現由治及興，相信香港可借助大灣區發展的動力，提出可舉辦內地品牌電動車展覽會，及邀請內地智能手機在港舉行新手機發佈會，吸引科技龍頭企業和外來買家到港。



民主思路今日（14日）公布新一輪「一國兩制」指數，召集人湯家驊會上指，隨着《基本法》第23條立法接近尾聲，在無後顧之憂下，香港面臨的關鍵問題是如何實現由治及興。他相信，香港可借助大灣區發展的動力，吸引區內頂尖科技龍頭企業來港設立科研開發中心，並利用香港作為對外窗口，吸引外來買家到港洽談業務。

他建議爭取舉辦國家十大自主研發品牌的電動汽車展覽會，及邀請國產名牌智能手機生產商在港舉行新手機發佈會，既能將國貨產品推向國際市場，又能讓這些企業在港僱用本地人才。

湯家驊期望政府就附屬法例多加解說

落實基本法23條的《維護國家安全條例草案》修正案，賦權特首會同行政會議，訂立附屬法例執行《香港國安法》第五章的條文，條文提及對外國和境外新聞機構的管理。

湯家驊說附屬法例受制於主體法例，附屬法例不能超越主體法律，另外絕少情況下可容許附屬法例設立主體法律沒有的罪行。他解釋，附屬法例一般賦權作行政上的措施，若不遵守會有罰則，強調罰則屬附屬罰則，不是新罪行的罰則，所以不是無限擴大執法機構的權力。他又留意到附屬法例可能涵蓋管理外國媒體的層面，影響香港新聞自由，特區政府應小心處理多加解說。

民主發展升至90位 表達、集會與結社評分下跌

至於新一輪「一國兩制」指數，國際評價的三個部份全面上升，香港在「經濟開放」上升最多，全球排名保持第2位；「民主發展」上升0.4%，全球排名微升1名至90位；「公民權利」上升0.2%，全球排名保持第73位。當中評分上升的細項以「營商環境」、「監管質素」最為突出，而下跌的細項有「表達、集會與結社」及「金融穩定」。

民主思路聯席召集人（研究）潘學智說，今次民意調查回應時期和諮詢期重疊，民調沒有反映市民對23條立法的擔憂，又表示民主發展和言論自由的評分都上升，市民對香港整體發展的關注轉移到香港經濟，相信國際評價影響較大包括人權自由的評分，估計在下一期或再下一期的調查結果反映。

潘學智指，一方面，重塑後的區議會再次凝聚公民空間和地區網絡，給予市民享受公共服務的獲得感，另一方面，全面通關已經一年，國際形象有所改善，但是經濟未見起色，有待香港人思考怎樣去發揮「兩制」優勢。

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49.1%受訪者較不滿意立法會表現

調查亦訪問市民是否滿意現屆立法會的表現，近一半的受訪者表示不滿意（49.1%），感到滿意的受訪者為31.9%，15.6%的受訪者認為一半半。

公務員服務滿意度下降 籲政府捉緊民意

調查發現市民對公務員服務水平的滿意度大幅下降，與去年7月相比，更多受訪者感到不滿意，增加8.3個百分點至35.9%，滿意的受訪者下降8.7個百分點至40.7%。潘學智認為趨勢不單對港府施政響起警號，更意味着部份市民對政府近期施政失誤感到不滿，要消除市民不滿，建議政府捉緊民意，並加強問責，藉此提升管治效能。