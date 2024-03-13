23條立法｜管牧促澄清藏《蘋果》違法否　鄧炳強：並非持有便違法

落實基本法23條立法的立法會《維護國家安全條例草案》委員會，今天（13日）花39小時完成條文逐項審議工作後，有4名議員申請再發言。有議員重提在家中藏有《蘋果日報》是否違反管有煽動刊物罪，稱保安局局長鄧炳強當時回應要有合理辯解的說法，引起學術界擔心被指藏有煽動書籍。



鄧炳強澄清，並非持有某一份報紙即屬違法，須判斷刊物是否煽動，以及持有人是否有煽動意圖，「唔係話一言以蔽之，某一刊物就係啦。」



管浩鳴促再澄清管有《蘋果》會否違法 學術界有憂慮

選委界議員管浩鳴重提上周六（9日）他在委員會詢問「《蘋果日報》放在家是否管有煽動性刊物？ 」稱局方當時的回覆稱持有人「要提供合理辯解」，以及行會成員湯家驊在電台的說法，都惹來社會關注，甚至有學術界向他反映：「法案通過前一啲嘅書籍，如果佢哋係絕對無意圖去煽動，佢係咪管有都有問題？」管浩鳴期望政府再次澄清。

鄧炳強：你要有煽動意圖 非一言以蔽之某刊物屬違法

保安局副秘書長廖李可期表示，該條例必須要證明有意圖煽動才是犯罪，又強調條例列明可有合理辯解。

鄧炳強補充：「你要知道你藏有呢樣嘢係有煽動意圖，（而非）你唔知呢個刊物係煽動嘅刊物。」他又重申，不是一旦持有某一份報紙即屬違法，強調須按情況判斷該刊物是否有煽動意圖，「就唔係話一言以蔽之，某一本雜誌、某一本刊物就係啦。」

葉劉關注情報組織定義窄 保安局承認情報工作涉不同種類

「A4」聯盟議員楊永杰關注國安案疑犯被撤銷護照，但潛逃後想洗心革面返港，能否重新申請護照。署理律政專員蕭敏鏇說，保安局局長取消有關指令後，他們可再申請特區護照。

新民黨葉劉淑儀說，條文提及境外情報組織的定義，包括情報工作及對其他國家顛覆和破壞，她稱情報組織可能會做的「壞事」包括訓練青年人非法操練、搜集領導人的基因，不理解條文為何只限於破壞活動和顛覆，舉例2019年見到有境外情報組織安排香港青年使用軟件鼓吹港獨。

保安局副秘書長廖李可期說，對其他國家顛覆和破壞的行為，通常較靈活，亦涉及不同種類的情報工作，會備悉葉劉淑儀的意見。

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自由黨張宇人指，失去參選資格、暫停支付退休金等懲罰，散落於其他經修訂條例中，而非放在維護國安條例，擔心日子久遠不廣為人知，建議設立附表，集中列出修訂國安罪的罰則。