teamLab發光蛋花五千萬公帑　江玉歡：既然要預約點解唔收費？

康文署在維港兩岸推出兩個大型戶外藝術計劃，包括首次與國際藝術團隊teamLab合作，於添馬公園推出「teamLab：光漣」，本月底免費開放至6月初，另外還有中西區海濱的「藝術有理」展覽。選委界立法會議員江玉歡說，查看新加坡及其他地方的Team Lab展覽，收費大概100至200元，若如預計有200萬人參觀，應帶來2億元收入，「我們既然花了5千萬，點解一定要免費呢？」



有網民認為免費入場是為配合內地旅客的旅遊模式，亦有網民稱收費的話吸引力有限。



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「teamLab：光漣」展覽於金鐘添馬公園至海上放置200多件3及5米高的「發光蛋（ovoid）」裝置，3月25日（周一）起免費開放至6月2日，其中添馬公園草地部份須網上預約方可進場。連同中西區海濱長廊的「藝術有理」展覽，兩項活動成本約5,000萬元。至於整個「藝術@維港2024」活動，康文署預計逾200萬人次參觀。

江玉歡在網上發文指：「我們既然花了5千萬，點解一定要免費呢？既然要登記，點解唔可以同時收一百幾十？」她查看新加坡及其他地方的Team Lab展覽也有收費，大概100至200元， 又提到曾在澳門及倫敦付費看過TeamLab的展覽，印象非常之好。

江玉歡。（盧翊銘攝）

她說若局長預計有2百萬人參觀，每人100元，入場費也有2億元，「應該有錢賺」。不過她補充指，網頁說展覧吸引之處在於人與展品的貼身互動，觸碰後會變色，即是說要入夜後才最吸引，「那麼能否在三個月內達到2百萬人，即每晚要接待2萬人有沉浸式的體驗？未知。」

有網民留言指，免費入場是為配合內地旅客的旅遊模式：「係官既角度佢哋要服務大陸人，氹佢哋開心，而啲大陸人落嚟係窮遊既，食雪糕都話要免費既，咁仲點收佢哋錢呢？」有網民稱收費的話，吸引力有限：「江議員你有所不知，這個光漣展，如果要收費，一定不會多人參與，預計二百萬人，真的妙想天開。」

另外亦有人認同不應免費入場：「乜都話要免費，覺得要收錢就冇人嚟，咁政府自己要檢討吓啦，我哋去日本Team Lab都會比錢，俾得心甘命抵，香港庫房就嚟敗哂！」