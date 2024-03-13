維港teamLab｜數百夜光蛋3.25起耀中環海濱　下周一起可預約入場

第二屆「藝術@維港2024」將在本月25日至6月2日舉行，其中一項大型裝置藝術是「teamLab：光漣」展覽，屆時在添馬公園和中西區海濱長廊之間的路段以及海面，會有數百個3至5米夜光彩蛋（ovoid）的藝術裝置，同時會有投影樹群，兩者互相配合，與市民互動而變色並發出不同聲效。



市民毋須登記就可在中西區（中環段）的海濱長廊眺望到夜光彩蛋，不過在添馬公園的區域會有免費與蛋狀物互動的環節，環節由下午6時半進行至晚上11時，每節為半小時，市民如想進入這範圍須到網上預約平台Klook上登記，下星期一（18日）開始提供預約。

展覽名稱「光漣」的意思為光的漣漪，有兩大主題：《持續站立的生命》及《呼應之樹》，發光的蛋狀物裝置會由路上延伸至海面，象徵光聯繫著人與自然，模糊了不同人之間，以及人與自然之間的界線，蛋是不是生命的開始，因此，這些蛋狀物的藝術亦希望可讓大家反思生命的起源等問題。