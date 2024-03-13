維港teamLab｜夜光蛋展覽免費入場　一文看清入草地互動預約方法

由康文署主辦的大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」將於3月25日至6月2日期間在維港兩岸舉行，當中由康文署藝術推廣辦事處及科學推廣組聯合策劃的「teamLab：光漣」，將於添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）展出。展覽為免費入場，市民在非草地範圍外欣賞藝術裝置無須預約；如欲進入草地範圍與展品互動，就必須預先透過Klook系統預約入場參觀日期和時間。



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由康文署聯同teamLab所打造的「teamLab：光漣」展覽，展示兩件藝術作品，包括《持續站立的生命》中數百個色彩繽紛的發光ovoid（蛋狀物），會隨着與觀眾的互動而變換顏色和音效，以及《呼應之樹》讓園內數十棵樹木與ovoid呼應，不斷變換光色與音調。

進入草地範圍需預約 逢周一中午12時開放預約

「teamLab：光漣」（添馬公園草地部分）在展覽期間，每晚下午6時半至晚上11時亮燈，入口設於添馬公園近政府總部東翼，市民可經由海富中心外行人天橋前往，按場地工作人員指示沿建議路綫參觀。公眾可免費入場參觀，市民如欲進入草地範圍與展品互動，必須預先透過Klook系統預約入場參觀日期和時間；非草地範圍則無須預約。

預約系統將於下周一（18日）中午12時起接受登記預約，並開展首星期（即3月25日至3月31日）的參觀名額。其後逢周一中午12時起，開放預約未來一星期的名額。每人每次最多可預訂兩個名額，每天僅限預約一個場次。成功預約者需於參觀當日預約時段內到場，向在場職員出示確認電郵內的門票二維碼。另外，系統將在每日下午1時起開放網上預約即日預留名額。

康文署將於維港兩岸呈獻大型戶外藝術計劃「藝術＠維港2024」。由國際藝術團隊teamLab打造的「teamLab：光漣」展覽由3月25日至6月2日期間在添馬公園和中西區海濱長廊（中環段）舉行，圖示展覽構想圖。（政府新聞處圖片）

展覽或因惡劣天氣關閉 須另行預約

如受惡劣天氣影響，即三號熱帶氣旋警告信號懸掛並可能提升至八號熱帶氣旋警告信號或以上、黑色暴雨警告信號或「極端情況」下，「teamLab：光漣」展覽將因應情況有機會暫時關閉，相關的參觀預約亦會自動取消，受影響的已預約參觀人士須另行再預約參觀。有關臨時的開放和場地安排資訊將透過新聞公報、「藝術＠維港2024」網頁、Klook預約專頁及「我地藝術」和「QK Post」的Facebook和Instagram公布。