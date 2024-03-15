財委會撥款逾412億工程開支　土地徵用勁增149億主因北部都會區

撰文：李宇婷
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財委會通過撥款合共412億8,430萬元，為基本工程儲備基金開支項下的整體撥款提供款項，以供2024至25年度支用，按年增加61.4%，主因是北部都會區多個項目的土地徵用費，同時亦通過改建舊灣仔警署為國際調解院總部的建議。

有議員關心是否不會拆細項目直接上立法會，以避免超出5,000萬元的撥款限額。財經事務及庫務局說原則上，政府不允許人為地分拆大型工程費用，以繞過立法會審議，管制人員需要嚴格跟隨。

財經事務及庫務局局長許正宇在會上指，總額為412億8,430萬元，當中包括142億9,500萬元與工務工程有關，以及269億8,930萬元與非工程有關的項目，大部份與非工程有關的項目是土地徵用開支，涉及248億5,930萬元。

土地徵用費大增1.5倍至248.6億元

根據文件，土地徵用的費用由上一個年度的995億5,060萬元大增1.5倍至248億5,930萬元，增加約149億元。而撥款總數按年增加157.12億元，按年增加61.4%，顯示撥款增加主要與土地徵用有關。

政府文件指，早前審視及調整工程項目，令現金流更平均，因此土地徵用費用已經由2023年12月13日建議的341億7,480萬元下調至248億5,930萬元，按年增長率由243.4%下調至149.8%。

這些土地徵用項目主要位於北部都會區，包括古洞北新發展區及粉嶺北新發展區發展計劃餘下階段、元朗南第二期發展，以及洪水橋／廈村新發展區第二期發展計劃。預計可回收或將收回約415公頃土地，較上一個年度的約4公頃土地大幅增加。

陳仲尼關注徵地年期攤長會否阻礙北部都會區發展。（資料圖片/梁威鵬攝）

民建聯立法會議員陳仲尼留意到土地徵用的撥款大增近150% ，大部份用於北部都會區。他說特區政府目前有逾1,000億元的財赤，而徵地年期攤長，擔心會否妨礙北部都會區進展，問到可否壓縮徵地開支。

發展局北部都會區統籌辦事處副主任翁佩雲表示，項目收地時間表雖延後，但對工程進度影響不大，而前期工作包括和居民溝通等會繼續，令日後收地更順暢。

黃大仙「綠在區區」花逾4千萬　建築署：物價高漲

香港新方向議員張欣宇問到是否不會拆細項目直接上立法會，以避免超出5,000萬元的撥款限額。另外他質疑為何「綠在區區」在黃大仙的項目需要花費4,000多萬元。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂說原則上，政府不允許人為地分拆大型工程費用，以繞過立法會審議，管制人員需要嚴格跟隨。建築署署長李翹彥回應稱，過往相關項目開支介乎2,000萬至2,900萬元，隨着物價高漲，價格有所上升。

選委界立法會議員梁毓偉提到去年百年一遇大雨，柴灣水浸嚴重，但今次文件就見不到排走雨水的項目，問工程安排有否考慮到去年的大暴雨。渠務署副署長徐仕基說，大暴雨後覆檢過排水設施，包括在柴灣設欄截雨水渠，而工程造價不是特別大的服務未有在文件內列出。

勞聯立法會議員林振昇說工務小組早前說財政司長有超過1,000億元赤字，政府需要考慮緩急優次，問到會否考慮哪些工程不算優先。另外林振昇關注到部份承建商因財政困難結業清盤，擔心情況陸續有來，影響工程進度，問到政府如何應對。陳浩濂指政府一直恪守財政紀律，以「應使則使」等原則在確保政府財政承擔能力下推行工程項目，會考慮包括項目的迫切性。署理路政署主要工程管理處副處長彭志釗說，發現承建商有問題時，除督促外亦會開會討論。

自由黨立法會議員李鎮強冀了解翻新工程的費用，另外又問道小規模勘查工作使費有否必要。李翹彥說翻新工程是按部門要求考慮，勘查費用貴和顧問費等有關，若工程在地底下進行，亦要有勘查渠務狀況。

另外，財務委員會亦通過以改建舊灣仔警署為國際調解院總部的建議，按付款當日價格計算，估計所需費用為4億6,660萬元。

舊灣仔警署改建成國際調解院構想圖。（報告截圖）
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