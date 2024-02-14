國際調解院選址舊灣仔警署　林定國：首個在港設總部國際法律組織

律政司司長林定國今日（14日）在社交平台發文指，《建立國際調解院公約》政府間談判會議在港順利舉行。各方協商一致決定，在國際調解院成立後，東道國為中國，總部所在地為中國香港。國際調解院總部選址舊灣仔警署，律政司月底將就改建工程，向立法會工務小組作進一步解釋。



林定國稱，建成後的國際調解院將是世界上首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織，也將是首個總部選址香港的政府間國際組織，對現有爭端解決機構和方式形成有益補充，為和平解決國際爭端提供新的選擇。



舊灣仔警署現狀。（文物影響評估報告截圖）

他指，近期，《建立國際調解院公約》政府間談判會議在香港順利舉行。各方協商一致決定，在國際調解院成立後，東道國為中國，總部所在地為中國香港。目前，《公約》談判正有序推進，待《公約》通過和生效後，國際調解院總部將正式落戶香港特區。

律政司去年12月向古蹟辦提交文物影響評估報告指，國際調解院籌備辦公室在去年初起，已組織了多輪國際談判，包括就總部國際調解院總部選址招標，預計調解院會在談判完成後成立，強調若總部落戶香港，將標誌本港首次成為亞太區國際法律與爭議服務中心。

期望2025年中完成改建

報告透露，律政司諮詢發展局及政府產業署後勘察選址，並選定本身是二級歷史建築的灣仔警署為合適地點，有關建議選址已獲北京支持，並已向國際調解院籌備辦公室提交意向書，並指若港府成功爭取在港成立國際調解院總部，需要盡快改建，期望在2025年中完成，以及時參與國際調解院公約談判國家商定的時間表，故總部有必要在2025年底前移交國際調解院。

報告又指，被評為二級歷史建築的舊灣仔警署在1932年落成，曾被視為「香港最新地標」（Hong Kong’s Latest Landmark），亦是20年代灣仔海旁填海計劃（Praya East Reclamation Scheme）唯一倖存遺跡。報告又影響，灣仔警署是本港唯一現存的戰前現代設計警署。

地面層增設安檢區、接待處、展覽區和紀念品店

報告透露，擬議改建工程包括在地面層增設安檢區域、接待處、正門和後門、展覽區和紀念品店、會議室和露天停車場，樓上三層亦會增設調解設施、會議室、圖書館、辦公室和儲物室等。

去年2月，國際調解院籌備辦公室在本港舉行成立儀式，時任外交部長秦剛透過視頻在儀式上發言，對籌備工作提出四點建議，強調要集眾智、滙群力、增互信，共同打造一個權威可信、高效專業的國際調解機構，為和平解決國際端提供新選擇。

設於前政府總部西座香港法律樞紐的籌備辦公室，是根據中國去年與相關國家簽署的《關於建立國際調解院的聯合聲明》在香港成立，開展建立國際調解院的籌備工作。印尼、巴基斯坦、老撾、柬埔寨、塞爾維亞、白俄羅斯、蘇丹、阿爾及利亞、吉布提等均是《聯合聲明》的簽署國。籌備辦公室主任為孫勁博士。