區政聯盟大埔前區議員區鎮樺因急病離世　終年43歲

區政聯盟大埔前區議員區鎮樺急病離世，終年43歲。他的弟弟、大埔前區議員區鎮濠形容區鎮樺縱使面對錯折，仍堅持服務大埔街坊，後事安排再通知街坊好友。



12月30日區政聯盟區議員辦事處關閉。圖為區鎮樺。（夏家朗攝）

區政聯盟大埔前區議員區鎮樺因急病離世

區鎮樺的弟弟區鎮濠在Facebook專頁公布，區鎮樺今天（17日）因急病離世，臨終前家人、前同事和好友一同送別。區鎮濠形容哥哥縱使面對錯折，仍堅持服務大埔街坊，後事安排再通知街坊好友。

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區鎮樺服務大埔25年 弟弟：縱面對錯折仍堅持服務街坊

區鎮樺1999年起服務大埔，2004年首次擔任大埔區議員，成為當年最年輕當選的區議員，從政生涯三次當選大埔區議員，至2021年區議員宣誓風波，區鎮樺說從政以來的座右銘是「我試過成功，我試過失敗，但我沒有試過放棄」，惟稱形勢急劇轉變，決定辭職，盼後會有期。

區鎮樺有份創立區政聯盟，去年區議會選舉改制後，聯盟是其中一個拍板支持成員參選區議會的民主派政團。區鎮樺當時向《香港01》表示，計劃出戰「三會」成員互選的地區委員會界別，希望延續在大埔長達20年的服務，而弟弟區鎮濠希望爭取連任出戰大埔北直選，不過最終未能取得足夠「三會」提名參選。