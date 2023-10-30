區議會選舉｜未獲足夠提名參選　區政聯盟：敗給制度

區議會選舉提名期今日（30日）結束，成員包括有民主黨前區議員區鎮樺的區政聯盟亦未能獲得足夠地區「三會」成員提名，未能成功報名參選。區政聯盟的聲明稱，選舉改制後，提名權、參選權只在極少撮人手中，市民無法提名心儀人選，令整場選舉變得不再公平。他們形容今次未能參選不是敗於對手，而是敗給制度。



區議會選舉2023專頁

他們在聲明指，在2019年區議會選舉中勝出，並無制度偏頗或造假，是由選民一人一票選出，是一場公平的選舉公平的競技，是深耕社區的成果。可惜，2023年的區議會選舉制度改變，提名權、參選權只在極少撮人手中，市民卻無法提名心儀人選，令整場選舉變得不再公平。

聲明又指「深耕社區 寸土必爭」不是口號，而是須要實踐。政治低氣壓依然籠罩着香港，明白市民對現時環境的無助及不滿，更明白大家對應否參選有不同意見。但沒有人可以肯定參選是百份百對或錯，亦沒有人能夠否定留港的人依然需要有人服務，唯有「兄弟爬山各自努力」。

聲明續稱，選擇留在香港的、無能力離開或無法離開的香港人，總要有人照顧，為他們提供服務，不能以躺平心態，活在平行時空，什麼都不聞不問就此過活。區政聯盟承卜諾會嘗試以不同方法，繼續努力為市民服務。

逾二千地區選民簽名支持參選

另外，參選人若與地區直選則至少要獲其選區至少五十名選名簽名提名，參與地區界別委員會選舉則要獲地區「三會」至少各三個提名。而區政聯盟交代爭取提名過程，指截至今日下午五時，即提名期結束手，市民簽名支持的實名提名，在兩個直選選舉即大埔南有243個及大埔北有648個，而地區委員會選舉大埔區簽名支持的市民則有1520人。

至於三會成員方面，只有1名三會委員回覆願意提名、約10名回覆稱已把所有名額給予其他參選人、未收到確實通知，不敢給予提名或不方便提名等。

他們又指，在核實仍有尚餘提名名額後，再向三會委員發訊息，獲3名三會委員回覆稱很期望能給予提名，但有難處，故不方便給予提名

區議會選舉2023已報名參選人名單