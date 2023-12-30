區政聯盟區鎮樺、區鎮濠議辦謝幕　或從事物流幫補社區工作

區議會任期即將完結，區政聯盟大埔區議員區鎮樺、區鎮濠的議員辦事處今日（30日）設謝幕禮，區鎮濠說雖然1月1日起不再是區議員，但辦事處會營運至下月底。



區鎮濠和他的哥哥、區政聯盟副召集人區鎮樺之後可能從事物流工作，同時維持社區工作，預計比較恆常和輕鬆的工作可以繼續。



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區鎮樺在謝幕禮後說，下月會舉辦「光榮結業散貨日」，分散辦事處部份物資例如口罩等，「街坊可以睇下有咩啱」，亦可隨緣捐款。

至於未來去向，區鎮樺說不敢確實，他指未來會嘗試開源，和弟弟區鎮濠善用私伙車包括客貨車和私家車做生意，例如從事物流工作，兩架車平時都有用作社區工作例如運送街站物資等。他說物流不同「朝九晚五」的工作，時間夠彈性，得以維持社區工作，生活穩定時再考慮營運其他服務包括街坊團購等。他預計之後的地區工作較往時輕鬆，一些比較恆常的社區工作包括證件相攝影服務和流感針接種等可以繼續。

他續指，清理辦事處需要大約1個月，1月底要正式交還辦事處。區鎮樺透露有朋友說有低價單位讓他們寄居，維持電話服務等，但不對外「開門」，免得影響其他租戶，當一切穩定後再公布，估計資金在不開源下可勉強維持1年。

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議辦電話不會取消或更改

區鎮濠在謝幕禮說不少街坊詢問不參選的原因，他解釋今屆區議會選舉改制，要取得9個「三會」成員的提名票，但大部份成員表示不方便或擔心提名後有麻煩，最後僅取得1票，未達入閘門檻，無法參選區議會，對此感到無奈。區鎮樺說，辦事處電話不會取消或更改，歡迎街坊致電他們，會和街坊保持聯絡，希望街坊保重。