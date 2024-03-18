選民登記對新來港人士針對性宣傳　周浩鼎促更改「通常居住」概念

立法會政制事務委員會今日（18日）討論2024年選民登記運動，民建聯議員周浩鼎指出選民登記中的「通常居住」的概念過時，稱港人的生活模式已改變，質疑現時要求選民符合「通常居住」的規定如同鐵板一塊「係咪仲適合我哋大灣區嘅整體發展呢？」



政制及內地事務局副局長胡健民則回應指，政府按《基本法》對「通常居住」的要求行事。他又指今年的選民登記運動會新來港人士進行針對性宣傳。



胡健民說今年選民登記運動的工作重點是提升登記工作效益，對潛在選民群組，如新來港人士、專才進行針對性宣傳，亦會加強使用「智方便+」進行選民登記。

當局指，今年的選民登記運動將分兩階段進行。首階段將由由4月底至6月2日，期間將呼籲合資格人士登記成為選民、提醒已登記選民向選舉事務處更新登記資料及提醒選民回覆選舉事務處發出的查詢信件；次階段由8月1日至25日，期間將提醒選民使用「選民資料網上查閱系統」或選舉事務處熱線服務核實其登記資料。

選委界簡慧敏關注現時「智方便+」的試行選民登記使用情況。（資料圖片/廖雁雄攝）

選委界簡慧敏關注現時「智方便+」的試行選民登記使用情況，選舉事務處總選舉事務主任黃文超表示，在2023年4月28日至6月2日選民登記運動期間，共處理436宗使用「智方便+」遞交選民登記的申請，當中有158宗為新增申請，今年內會正式啟用「智方便」中的選民登記、更改登記等服務。

民建聯議員周浩鼎關注選民登記中「通常居住」的概念，他指香港現時與內地一小時生活圈，港人的生活模式已改變，質疑「通常居住」如同鐵板一塊「係咪仲適合我哋大灣區嘅整體發展呢？」，建議政府檢討該概念。胡健民回應指，《基本法》中對「通常居住」有定義及一定要求，局方一直跟隨相關準則工作，不過他表示當局會考慮議員意見。

自由黨李鎮強形容選民登記如同「談戀愛」般，建議善用「智方便+」的數據，如果發現有用戶未登記成為選民，即可在視窗中彈上提醒詢問用戶會否登記成為選民，「登記做選民定投票都好，都係一剎那嘅決定，睇你點樣去觸動佢嗰一剎那、一秒鐘嘅決定，就好似談戀愛一樣。」