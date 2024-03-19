通過23條立法｜陳國基：標誌堅定決心　將聚焦發展做好國安教育

立法會以全票通過落實《基本法》23條立法本地立法草案後，政務司司長陳國基即在社交平台發文指，《維護國家安全條例草案》三讀通過，標誌着香港特區切實履行憲制重任，標誌着全港上下堅定保家衞國的堅定決心，意義重大。



他指通過草案不是做好國安工作的終點，未來有四項工作踏上新起點，包括要更好築牢國安屏障、更好加速聚焦發展、更好推動國安教育和更好作出超前部署。



陳國基（盧翊銘攝）

陳國基指，相信廣大市民和他一樣，深感振奮。他指今次完成立法，不是維護國家安全工作的終點。綜觀來說，他認為是踏上「四個更好」的新起點，大家在香港特區由治及興的新征程上同心同向、同力同行，做好「攻守兼備」。

第一，更好築牢國安屏障。新制定的《維護國家安全條例》與即將迎來實施四周年的《香港國安法》並駕齊驅，為香港構建健全的維護國家安全法律制度和執行機制。他強調，這套法律制度和執行機制，只針對極少數危害國安不法之徒和害群之馬；對所有屬絕大多數的奉公守法市民、投資者和企業而言，絕不會誤墮法網，其生命財產和權利自由均會受到更穩妥的保障。

第二，更好聚焦加速發展。有了更安全穩定的營商和生活環境，特區政府與社會各界便可集中精力發展經濟、改善民生，貫徹良政善治，達致長治久安。

第三，更好推動國安教育。新條例賦權政務司司長就國安教育的宣傳、指導、監督和管理等發出指示。他會充分用好由他任主席的憲法和基本法推廣督導委員會，統籌並發揮政府相關部門和非政府機構的力量，堅持守正創新，持續提升全民國安意識，增強防範和抵禦國安風險的自身「免疫系統」，令市民對國安風險「百毒不侵」。

第四，更好作出前瞻部署。國際形勢變亂交織，國安挑戰瞬息萬變，在建成健全的維護國安法律制度和執行機制的同時，務必繼續警惕反中亂港勢力，包括形形色色的「軟對抗」，他們不會輕言放棄，仍然蠢蠢欲動、伺機而動。是次立法正正未雨綢繆，授權行政長官會同行政會議訂立附屬法例，就《香港國安法》、《香港國安法》的解釋及《維護國家安全條例》的規定訂立具體落實細節，當有需要時即能果斷出手，防範和化解國安風險。

最後，他指國安才能家好，國安才能業旺。安全和發展猶如車之兩輪、鳥之雙翼，相輔而行，缺一不可。

鄧炳強稱通過草案內心百感交集（鄧炳強Fb圖片）

鄧炳強：睇住「親生仔」出世 百感交集

主力推動立法的保安局局長鄧炳強也在社交平台發文形容：「終於嚟到今日，《基本法》第23條立法獲得通過，睇住『親生仔』出世，心情真係百感交集，過程亦可謂嘗盡甜酸苦辣。」

他指「甜」當然屬通過23條立法，代表香港終於填補上維護國家安全嘅缺口，社會踏實向前；「酸」係團隊為咗早一日立法，不眠不休付出嘅辛酸同努力；「苦」代表住23條立法經歷咗超過廿年嘅波折同苦難；「辣」就係不論面對幾多狠辣嘅抹黑同攻擊，都豪不畏懼，竭力反駁。無論有幾多難關，今日條例終於獲得通過，他再次感謝幕後工作團隊，同他一齊並肩作戰，排除萬難完成呢一項歷史任務，深感與有榮焉。