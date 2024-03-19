23條立法｜容海恩有信心丈夫袁彌昌不誤墮法網：佢係負責任嘅男人

立法會今日（19日）加會恢復《基本法》23條草案二讀辯論、三讀，目標今日通過。新民黨立法會議員容海恩是被「百萬懸紅」通緝的袁弓夷媳婦，被問到會否向丈夫袁彌昌提供法律意見免誤墮法網時，她表示相信袁彌昌會「識得擔心」，不過她又認為日常問候的交流不會涉及國安問題，又力撐袁彌昌：「我對佢有信心嘅，佢都理解到關乎我哋自己屋企，都有一個家庭，我都相信佢係一個負責任嘅男人。」



容海恩：23條草案清晰 袁彌昌不會輕易誤墮法網

《基本法》23條草案預料今日通過，被「百萬懸紅」通緝的袁弓夷之子袁彌昌曾透露仍有與父親聯絡，其太太、新民黨立法會議員容海恩被問到會否擔心自己或袁彌昌誤墮法網時，容海恩表示：「無擔心過自己，（先生呢？）之前都講咗啦，我諗佢識擔心啦吓。」

她又認為袁彌昌不會輕易誤墮法網，因為《基本法》23條草案條文十分清晰，「相信大家成年人都知道自己做緊咩，當然，自己親密嘅人牽涉咗，自己都要小心囉」，尤其23條草案通過後，相信有關連的人都會更小心處理財產。

袁彌昌。（廖雁雄攝）

有信心袁彌昌平衡國安風險？容海恩：佢係個負責任男人

被問到有否向袁彌昌提供法律意見，容海恩表示留待袁彌昌自行處理，「總之我無咁嘅問題」。至於日常交流，如發送「早安」、「晚安」等信息是否恰當及安全時，容海恩表示正常市民都知悉國家安全的底線在那裡，相信一般問候不會涉及國家安全風險，但若涉及深入的財政交流則要小心，「即係自己都要意識到，條例通過後自己都會有後果。」

容海恩重申不清楚袁彌昌與袁弓夷的聯絡情況及程度，「始終佢係佢爸爸，我作為妻子好難講太多，都希望佢自己明白。」被問到是否有信心袁彌昌能平衡國家安全風險及家人關係時，容海恩笑稱：「我對佢有信心嘅，佢都理解到關乎我哋自己屋企，都有一個家庭，我都相信佢係一個負責任嘅男人。」