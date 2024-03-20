23條立法｜陳國基形容香港未來像花卉燦爛　西方抹黑只想破壞安寧

立法會周二（19日）以全票通過落實《基本法》23條立法本地立法草案，政務司司長陳國基今日（20日）出席維園香港花卉展覽活動稱，23條通過是社會各界通誠合作的成果，香港前途將非常燦爛，並形容香港未來就像花卉展的花卉燦爛，港府未來將全力推動盛事經濟。對於歐美對通過23條的意見，陳國基指西方國家的不斷抹黑只想破壞香港安寧，並反問「點解佢哋可以保障佢哋國家安全、香港點解就唔可以？」他又期望將來毋須動用國安法律，因一旦出現國安問題，只會影響市民。



陳國基（資料圖片/盧翊銘攝）

陳國基形容23條立法屬重要里程碑，香港安全基本得到保障，將在更安全穩定社會環境發展經濟，政府未來會更集中精力，改善經濟及民生，全力推動盛事經濟。早上到維園花卉展，陳國基特別提到懲教署攤位設有「支持二十三條立法」的路牌供人打卡，形容23條立法後，香港未來就像花卉展的花卉燦爛。

他又說，美西方國家不斷抹黑23條立法，但他們本身都有保護國家安全條例，其言論明顯是希望香港不要設立國安條例，令他們能有機可乘，破壞香港安寧：「點解佢哋可以保障佢哋國家安全、香港點解就唔可以？」

期望毋須動用國安法律 政府將向外商等各界解說

陳國基指，政府會盡量反駁及澄清不實指控，同時會向外商在內的各界解釋法例，並期望將來毋須動用國安法律，因一旦出現國安問題，只會影響市民。

對於質疑23條立法破壞香港的人權法治，陳國基反駁指，2019年香港周圍都發生遊行示威，但當時外國沒有出面批評這些行為是影響人權，並指現時市民可以安心外出逛花展，才是行使他們的基本權利。陳國基又解釋，日前發信息呼籲議員投票支持23條立法，屬應有之義，政府亦會詳細解釋法案內容，認為屬一貫做法。

鄧炳強稱通過草案內心百感交集（鄧炳強Fb圖片）

林定國形容通過23條立法意義非凡（林定國Fb圖片）

立法會3月19日通過《基本法》23條立法草案。（梁鵬威攝）

3月19日，基本法23條立法的《維護國家安全條例草案》三讀通過，主席梁君彥破例投票，令草案89人全票通過。（梁鵬威攝）