23條｜為呼應「23」拖至3.23生效違緊急原則？陳勇：擺酒要擇吉日

為基本法23條立法的《維護國家安全條例草案》，昨日（20日）在立法會審議10小時後三讀通過，一直強調23條立法緊急的特區政府未有隔日刊憲生效，反而在通過後4天（23日）才刊憲，莫非為了呼應「23」，有違「早一日得一日」的原則？



民建聯立法會議員陳勇笑稱，三讀通過有如求婚成功並註冊，最重要是「你應承咗啦」，刊憲有如擺酒行禮，需擇吉日。



為何火速通過 龜速刊憲？

《維護國家安全條例草案》3月8日提交至立法會首讀，特首李家超多次重申要以「早一日得一日」的原則完成立法，立法會大會、法案委員會響應多次加會審議，身兼港區人大政協的議員，兩會期間更多次往返北京和香港開會。不足兩星期，昨日（19日）立法會三讀通過《草案》，前後花12日。當以為香港即將步入「由治及興」，李家超卻宣布要在草案通過後四天後（3月23日）才刊憲生效，為何政府未有跟隨火速步伐，反而突然調慢腳步？

翻查去年區議會改制的條例草案，三讀通過後4日刊憲，不過因應國安案件修訂的《法律執業者條例》及《刑事訴訟程序條例》，在立法會通過後兩日便刊憲。

立法會昨日（20日）光速三讀通過《維護國家安全條例草案》，不過政府就未有按慣例於隔日刊憲，反而宣布於本月23日刊憲，似乎有違「早一日得一日」的原則，民建聯立法會議員陳勇笑稱，三讀通過如同求婚成功並註冊。（文睿攝）

陳勇體恤官員疲勞未有隔日刊憲 稱3月23日更易紀念

多名議員相信是政府別出心裁的安排，加深市民對23條立法的印象。陳勇表示，律政司司長林定國及保安局局長鄧炳強近來都通宵「做功課」，二人疲於奔命，相信政府在行政上仍有工作要處理，故23條通過後未有隔日刊憲，認為做法值得體恤。

陳勇相信，23條於3月23日刊憲可令市民更容易記得這日子，「個感覺更強烈啊嘛，呢啲日子令到大家疊加式，更容易記得，即係啲人問幾時刊憲？23號囉。刊憲啲咩？23條囉」。

立法過程比喻為結婚 刊憲如擇吉日擺酒

不過，龜速刊憲似乎有違「早一日得一日」的立法原則，陳勇反駁，立法過程如同結婚般，立法會三讀通過草案意味求婚成功，並已簽紙註冊，而刊憲則如同新人擇吉日擺酒行禮，期間可讓政府有更多時間準備行政工作。