23條立法｜李浩然關注如何分辨影子組織　譚耀宗：可放手發展經濟

落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例草案昨日（20日）在立法會獲歷史性全票通過。不過，條例新增條文限制受禁組織的「影子組織」，身兼基本法委員會委員的立法會議員李浩然稱，對條文執行上仍有疑問，包括如何顯示受禁組織的影子組織、有何客觀條件等，表示會持續跟進該事項。



全國港澳研究會副會長譚耀宗認為意味踏入「由亂到治」中的「治」的階段，香港可以「放手」、中央可以「放心」專注發展香港經濟。至於美國國會有委員會建議提高對香港的旅遊警示，譚耀宗認為是雙重標準，重申維護國家安全立法是天經地義、合情合理。



基本法委員會委員、立法會議員李浩然今日（20日）接受電台訪問時說，23條立法「公道」，相關條文與《香港國安法》結合來看，已涵蓋所有違反國家安全的罪行，立法時亦有參考內地國安法條例。

李浩然關注有何客觀條件分辨影子組織

23條中新增條文限制受禁組織的「影子組織」，李浩然稱自己對該條文執行上仍有疑問，包括如何顯示某組織是受禁組織的影子組織、有何客觀條件等，表示會持續跟進該事項。不過，他重申23條本地立法整體有高完整度，即使有疑問，仍決定投票贊成票通過條例草案。

至於23條條例草案未有參照國安法訂立最低刑期，李浩然稱香港普遍法律都無最低刑期表述，變相法庭考慮刑期的空間較大，法庭在審理國安案件時，必定會參考國安法標準，相信刑期不會有大差異，加上香港判刑手段較多，如勞教中心、教導所等，相信這是政府未有設最低刑期的原因之一。除此之外，23條規定法庭無權頒令國安罪成者緩刑，李浩然重申緩刑是針對特殊情況，不會影響刑量高、低。

李浩然：附屬法例為臨時權力 非擴大權力

23條賦權行政長官會同行政會議可為維護國家安全所需，訂立附屬法例，李浩然認為這意味有空間讓政府應因社會情況，處理未能預計的特殊情況。他重申，附屬法例下的權限來源於主體法律，附屬法例的刑期等不得超過主體法律，強調全球的附屬法例都是「林林種種」。他又指，附屬法例仍需要獲立法會通過，簡單而言可以理解附屬法例為臨時權力，但並非擴大權力。

條例又訂明可限制被捕人諮詢律師，李浩然認為涉及程序問題，防止被捕人串供，又強調以往法庭判決中曾多次表示，諮詢律師的權利非絕對。

譚耀宗：香港可放手、中央可放心

全國港澳研究會副會長譚耀宗接受另一個電台訪問時表示，對通過23條本地立法感到高興，認為立法過程順利，意味香港轉變大，踏入「由亂到治」中的「治」的階段，又認為這令香港放下心頭大石，可放心發展經濟，又認為法例可以起到防範作用，香港可以「放手」、中央可以「放心」。他又指商界反映期望盡快立快，即可專注發展經濟。

他又說，「如果有啲人仲有疑問⋯⋯我覺得立法過程都好認真，議員有千條問題，即係市民嘅疑問都反映曬出嚟」，相信市民日後不會再有疑問。

被問及如何評價火速立法，譚耀宗認為這代表港府及立法會的積極性及決心，其他事務「讓路」讓23條立法率先完成，大家一心一意有共同目標解決問題。

23條立法天經地義、合情合理

至於美國國會及行政當局委員會去信國務卿布林肯，表示反對第23條立法，要求美國政府保護在港美國人和機構，加強制裁香港官員，提高對香港的旅遊警示。譚耀宗斥雙重標準，重申香港會「不為所動」，他說：「做呢樣嘢（立法）係天經地義、合情合理，無論你點威嚇我，我哋都係不為所動。」

此外，美國國會眾議院外交委會通過《香港經貿辦認證法》，法案主要內容是若總統確認香港經貿辦不符合在美國目前享有的特權、例外和豁免，香港經貿辦將需要關閉，被問及此舉會否拖香港經濟發展後腿時，譚耀宗認為不會對香港造成至命傷，指香港有國家強大後盾的支持，加上相信人心在香港，不也著港府勿「萬事大吉」，未來仍要繼續做好解說工作等。