親解23條立法草案二讀無舉手支持　蘇長荣：胃潰瘍｜政壇諸事町

落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例草案》昨日(19日)獲全票支持三讀通過。不過，草案二讀期間發生小插曲，選委界立法會議員蘇長荣二讀時竟沒有舉手支持，令在議會內一向低調的他成為焦點。



他今日（20日）向《香港01》解釋，昨日二讀表決時在座位低著頭，因受胃潰瘍困擾，整天身體不適所致。



蘇長荣解釋受胃潰瘍困擾，昨日整天身體不適。(李宇婷攝)

立法會昨日下午4時許，二讀表決《維護國家安全條例草案》，由於當時沒有議員要求進行記名表決，主席梁君彥只要求議員舉手以示支持或反對，由於沒有任何議員示意反對，草案獲二讀通過，並進入全體委員會審議階段。但記者發現，蘇長荣並未有舉手示意支持通過草案。儘管無損草案進入之後立法程序的合法性，但外界均好奇何以身兼愛國組織香港島各界聯合會會長的蘇長荣，竟然不舉手支持通過二讀？

立法會二讀通過落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例草案》，選委界立法會議員蘇長荣（圈起者）沒有舉手投支持票，只坐在座位低頭。（立法會直播截圖）

最終草案順利三讀通過，並應法案委員會主席廖長江要求進行記名表決，主席梁君彥更破例投下神聖一票，令草案獲全票89票通過。

今日(20日）早上的立法會會議，蘇長荣未見影踪（文睿攝）

今日(20日）立法會舉行例會，上午的會議也未見蘇長荣身影，他下午二時現身就議員議案發言，發言完畢即離開會議廳。被記者追問昨天為何未有在二讀表決時舉手表態時，他解釋稱因胃潰瘍所致，昨日胃部整天也不舒服。

至於錯過二讀表決的感受，蘇稱他全面支持23條立法，包括所有修正案，又指自己三讀時有參與投票；會否為此感可惜，他說：「反正我態度好鮮明」。

被問及會否擔心因昨天二讀的「蝦碌」而遭問責？蘇長荣說：「其他全部都有投」，之後即匆匆離開。