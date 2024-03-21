區議會｜南區斥資5000萬元推免費驗眼服務　受惠人數不達標

南區區議會2019年斥資約5,000萬元，開展為期5年的免費驗眼服務，今年5月結束。截至上月底，大約19,000人受惠，達目標服務人數78%。區議會秘書處解釋，不達標是因為受疫情影響，服務一度暫停或調整名額，加上招聘眼科醫護有困難，導致受惠人數低於目標。由於南區居民對服務需求較預期低，民政處將如期結束免費驗眼服務。



南區區議會2019年斥資約5,000萬元，開展為期5年的免費驗眼服務，今年5月結束。截至上月底有大約19,000人受惠，只達到目標服務人數78%。

撥款4,970萬元推免費驗眼 服務量達目標78%

政府2013年為每區預留1億元撥款，推展社區重點項目。其中，南區區議會2019年與香港大學眼科學系合作，在華貴社區中心成立眼科檢查中心，為25,000名年滿50歲的南區居民免費驗眼，為期5年，涉款4,970萬元。時任民政事務局局長劉江華當年出席啟動儀式時說，希望計劃能提升居民對眼睛保健和常見眼疾的認知，感謝南區區議會、社區人士和香港大學對社區重點項目的支持。

5年即將過去，根據區議會文件，截至今年2月29日，有19,609名南區居民受惠，只達到目標服務人數78%。按照近期預約服務人數推算，估計今年5月19日服務期屆滿時，將有約21000名南區居民受惠，即估計達目標84%。

南區區議會2019年斥資約5,000萬元，開展為期5年的免費驗眼服務，今年5月結束。截至上月底有大約19,000人受惠，只達到目標服務人數78%。（政府新聞處相片）

服務受疫情影響一度暫停 招聘眼科醫護有困難

區議會秘書處解釋，服務受疫情影響，一度暫停或調整名額，加上招聘眼科醫護有困難，導致受惠人數低於目標。由於南區居民對服務需求較預期低，民政處將如期於今年5月19日結束免費驗眼服務。

香港大學會透過眼科學系網頁及社交媒體，通知市民服務將結束，同時會在4月的眼科講座通知居民，呼籲居民把握機會參加，最後服務日為今年5月17日，市民最遲於5月17日致電眼科檢查中心預約。