【南區講呢啲】5月展開免費眼科檢查服務　須提早3至14日預約

為引起南區居民對眼科檢驗服務的關注，及教育居民眼科檢查的重要性，南區區議會聯同香港大學李嘉誠醫學院眼科學系會於五月初展開「眼科檢查服務」，計劃四月尾開始接受電話及網上預約，每日服務名額為10至12人。

南區區議會就南區社區計劃建議推展的「眼科檢查服務」已於2018年6月1日獲立法會財委會通過，項目旨在引起南區居民對眼科檢驗服務的關注、在南區設立可信賴的眼科檢驗服務及教育居民眼科檢查的重要性。

需提早3至14日申請 帶同住址證明做檢查

「眼科檢查服務」將於五月初正式開展，四月尾開始接受預約。有興趣市民可於檢查前3至14天辦理網上預約或致電檢查中心預約。每個檢查時段設有兩個檢查名額及兩個後補名額，預約檢查需提供姓名、出生年份、聯絡電話、電郵及地址等個人資料。檢查當天，參加者需帶同香港身份證及住址證明書準時到達位於華貴社區會堂的檢查中心。參加者若缺席，資料將會被記錄，及不能於三個月內重新預約。

檢查當天，參加者需帶同香港身份證及住址證明書準時到達位於華貴社區會堂的檢查中心。（資料圖片）

一人參加一次

服務展開首月，每日服務名額為10至12人，自六月中開始，每日服務名額會增至20至25人。每名南區居民只可參加是次項目一次。項目擬於2024年四月底完成，預計最少有25,000名南區居民受惠。