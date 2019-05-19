南區區議會1億建酒樓挨轟　轉推眼科服務　50歲以上居民免費驗眼

政府早年透過「社區重點項目計劃」，為每區區議會預留一億元撥款，以推行一至兩個較具規模的重點項目，回應地區需要。南區區議會曾計劃動用撥款興建漁民文化中心和餐館，但在居民大力反對下終擱置，有關撥款改為推展「眼科檢查計劃」，今日計劃舉行開展禮，民政事務局局長劉江華到場。他表示希望透過計劃，提升居民對眼睛保健和常見眼疾的認知。

南區社區重點項目「眼科檢查計劃」開展禮今日舉行。（政府新聞處相片）

本港人口老化趨勢持續，各種眼疾風險隨年齡增長而上升，包括青光眼、白內障、黃斑點疾病在內的常見視力問題，若及早察覺隱性眼疾，可提高痊癒率。而眼科檢查計劃為南區區議會推展的兩個項目之一，香港大學為計劃的夥伴機構。

計劃將於明日（20日）起，為50歲或以上的南區居民，提供一次免費眼科檢查服務，以提升居民對眼睛保健和常見眼疾的認知，並幫助居民及早發現潛在眼疾，在病情尚未惡化前早日接受適切治療，預料計劃可惠及2.5萬名居民。

計劃的開展禮今日在華貴邨華貴社區中心舉行，劉江華表示，感謝南區區議會、社區人士和港大對社區重點項目的支持，希望計劃能提升居民對眼睛保健和常見眼疾的認知。

4名民主派南區區議員出席眼科檢查計劃開展禮。（左起）羅健熙、徐遠華、柴文瀚、區諾軒。（羅健熙提供相片）

而今次南區區議會推出眼科服務，原來有一段「前傳」。民主黨南區區議員柴文瀚表示，最初區議會擬興建海鮮食肆為社區重點項目，不過在公眾諮詢時，遭到南區居民反對，最終區議會願意捨棄不得民心的方案，從善如流改變項目內容，得出現時的眼科檢查計劃。另一名民主黨區議員羅健熙指，驗眼計劃得到南區居民的支持和歡迎，認為撤回舊方案，對區議會的威信是不跌反升。