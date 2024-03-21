香港內地東盟紡織業簽署合作備忘錄　陳茂波：23條穩定營商環境

撰文：文睿
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中國紡織工業聯合會（中紡聯）、東盟紡織工業聯盟（東紡聯）、香港紡織業聯會及香港紡織商會，今日（21日）正式簽署合作備忘錄，是香港首次促成的內地、東盟、香港三地業界的區域性合作。

受邀出席致辭的財政司司長陳茂波不忘說好《基本法》第23條立法，他表示香港完成憲制責任，相信必令香港營商環境更穩定，有相信香港前景更亮麗、為「一帶一路」帶來更多貢獻。

合作備忘錄旨在共同深化三地業界的區域合作，探討「一帶一路」商機，促成三地市場、科研對接，深化互利合作。

陳茂波致辭時表示，今日的活動雲集各地業行精英，可算是亞洲紡織及製衣界的盛事。他指，今日香港與內地、東盟在香港簽署合作備忘錄，體現了香港作為「超級聯繫人」的角色。

他又提到，香港輸往東盟出口比重上升至去年的7.9%，重新塑造了工業分工等，他說現時單是珠三角和長三角便有5萬多家中型生產企業，它們當中不少涉及海外業務，並且都有把部份製造工序「走出去」的需要。所以，政府在新一份《財政預算案》中提到將香港建構為跨國供應鏈管理中心，期望透過設立單一窗口，為企業提供一站式服務。

陳茂波又提到，本星期二立法會以全票通過23條立法，令香港完成憲制責任，更令香港營商環境更穩定，他表示有相信香港前景更亮麗、為「一帶一路」帶來更多貢獻。

陳祖恒：業界願推動構建跨國供應鏈管理中心

紡織及製衣界立法會議員陳祖恒表示，在他與業界的努力下，促成內地、東盟、香港業界，簽署三方合作備忘錄，認為香港是時候全力拼經濟，在國際上交結好友。他表示，業界樂意擔起「前鋒」角色，強化香港的「門戶」功能，推動香港建構成跨國供應鏈管理中心，未來業界亦會與東盟有更多交流合作，講好香港故事，甚至再「連線」其他「一帶一路」國家，提升新質生產力，開拓更多商機。

被問到促成簽署合作備忘錄時會否因23條立法而有阻滯時，陳祖恒表示成功簽署正是實證，他指帶領東盟代表參觀生產力促進局等時，對方表示：「it’s eye opening 」，東盟代表又表示十分期待與香港在創科方面合作發展。

香港紡織業聯會會長羅正杰認為，是次合作提供互相學習交流的機會，認為紡織及製衣業充滿新契機，是次研討會開辦在香港，也體現了香港作為聯通國際及背靠內地，他深信簽署合作備忘錄後可令三地發展更深遠。

簽署儀式後，隨即召開「共建一帶一路」研討會，以「深化中國內地、東盟、中國香港連繫 激發合作新高度」為主題，促進三方交流，讓內地更了解東盟市場和投資機遇，同時亦讓東盟更了解國家內循環市場潛力，提升新質生產力，以發揮香港作為「門戶」角色，建構「跨國供應鏈管理中心」。

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