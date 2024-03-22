夏寶龍昨晤李家超　據報中央港澳辦專責國安事務肖學軍在席

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日（21日）在深圳先後會見特首李家超和立法會主席梁君彥。有傳媒今日（22日）指，參與會面的港澳辦官員還包括首度亮相的六局局長肖學軍。根據港澳辦分工，六局職責為「承擔協調特別行政區開展維護國家安全有關工作」。



報道又形容肖學軍是由中南海空降的局長。



有傳媒指坐在王振民身旁的正是中央港澳辦負責國安工作的肖學軍（紅圈）（港澳辦網頁）

夏寶龍昨日在深圳分別接見李家超和特區政府主責處理《基本法》23條立法工作的官員，及立法會主席梁君彥及多名身兼法案委員會成員的行政會議成員。

據《星島日報》今日報道，參與會面的還包括首次亮相的中央港澳辦六局局長肖學軍，他的座位位於中央港澳辦一局局長王振民旁邊。

根據港澳辦網頁介紹，六局「承擔協調特別行政區開展維護國家安全有關工作」。報道又指肖學軍曾任原全國人大常委會副秘書長喬曉陽的秘書、全國人大常委會港澳基本法委員會研究室副主任、後曾於中央辦公廳工作，形容他是由中南海空降的局長。

港澳辦之前已公布，夏寶龍在本月十日在深圳聽取作匯報，但當時未有交代詳情及會見何人。港澳辦昨日再公布夏寶龍在深圳先後會見李家超和梁君彥人等人，聽取他們就包括23條立法的工作滙報。