夏寶龍深圳會見李家超聽取23條立法工作匯報　主責官員列席

今日（21日）上午，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，在深圳會見特首李家超一行，聽取包括《基本法》23條立法的工作情況匯報。有關單位負責人參加會見。



《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》已於周二（19日）三讀通過，並將於周六（23日）刊憲實施。出席的香港官員包括律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、保安局常任秘書長李百全、特首辦主任葉文娟等。

特首辦其後發出新聞稿指，李家超向夏寶龍匯報工作情況，包括完成《基本法》23條本地立法。他表示，第六、七屆立法會在3月19日完成《基本法》23條立法的憲制責任和歷史使命，《維護國家安全條例》三讀通過，並會在3月23日刊憲生效，國家安全得到有效保障。

李家超：「愛國者治港」的一項光榮成績

李家超表示，特區政府以結果為目標，團結社會力量，共同完成《基本法》第23條立法，是「愛國者治港」的一項光榮成績。《維護國家安全條例》三讀通過，香港建好了安全「屏障」，鞏固了「由亂到治」的「護土牆」，可以昂首闊步，在「由治及興」的康莊大道上，全速前進，全力拼經濟、謀發展、惠民生、添幸福。

夏寶龍在3月10日亦曾在深圳聽取工作匯報。