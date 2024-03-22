小販反映執法欠準則指引　江玉歡倡管理要有「溫度」

近日有東區持牌流動小販向立法會議員江玉歡反映，指政府對於小販販賣範圍和違規行為的執法準則欠缺明確指引，有多名流動小販多次被執法人員口頭警告甚至收告票，小販對此感到迷茫。



江玉歡說，小販背後牽涉基層就業、城市管理等深層次問題，建議政府在容許小販合法經營和城市管理之間取得平衡。



年初二鴨寮街有眾多無牌小販地攤。（資料圖片/羅日昇攝）

小販指執法人員僅趕走 未告知可在哪裡擺賣

江玉歡收到小販求助，執法人員通常以「阻街」或「呢度唔可以擺」的理由或命令要求他們離開，但又不告知究竟哪裡可以擺賣。她認為執法過於嚴苛的情況一直存在，「似要將一眾小販逼到絕路」，結果令小販和食環署之間關係緊張，而在食環署嚴厲執法下，流動小販生存空間愈來愈狹窄。

小時候幫過母親做小販的江玉歡說：「從一座城市對待小販的態度，可以檢驗出這個城市的包容與氣度。」她表示小販並非單純是食環署認知的環境衛生、公共秩序或交通安全問題，背後還牽涉經濟發展、社會民生、基層就業及城市管理等深層次問題。江玉歡提出，內地城市及其他地區，普遍重視跠部門組織協調和運作，強調綜合執法效能。

江玉歡認為小販是城市文化的象徵，建議政府從社會民生角度最大程度激發社會活力，在容許小販合法經營和城市管理之間取得平衡。她提出政府管理要有「溫度」，執法要有「刻度」，疏堵結合。