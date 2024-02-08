黃大仙下邨「圍欄陣」　房屋署：農曆新年黑點須防小販　免生意外

網上有相片流傳，黃大仙下邨行人路口放滿「圍欄陣」，鐵欄掛上「屋邨範圍內，嚴禁非法擺賣」的橫額，疑似提前阻止小販於農曆新年期間擺檔。《香港01》今日（8日）直擊，發現確實擺了「圍欄陣」，有路過的街坊對於「圍欄陣」感到好奇，拍照留念。



房屋署回覆時承認，職員在黃大仙下（二）邨近港鐵站C2出口位置擺放圍欄作短暫措施，以預防小販聚集造成風險。署方解釋，該位置常人流頻繁，而過往農曆新年期間更是小販非法擺賣黑點，經常有無牌熟食小販擺賣甚至即場煮食，對路過行人（尤其長者及小朋友）構成危險，故為保障市民安全、維持環境衞生及避免意外發生，防止小販擺賣是必要措施。



+ 7

「圍欄陣」由約70個圍欄組成，市民出入港鐵站或黃大仙中心南館都少不免經過該處，人流非常多。旁邊的黃大仙下邨二區張貼着「屋邨範團 嚴禁擺賣 請勿光顧無牌小飯」的標語。

區議員：支持特色小食但要平衡秩序

有街坊說不常見有熟食小販，但就對「圍欄陣」感到好奇，於是拍照留念。亦有路過的街坊被「圍欄陣」吸引，回頭看了兩眼。

工聯會黃大仙東區議員譚美普接受《香港01》查詢時表示，農曆新年期間有特色小食街坊都會支持，因為較多元化，相信有助刺激本地消費，但亦需要平衡秩序。至於設置「圍欄陣」的原因，她說需要向房屋署查詢。

黃大仙中心南館港鐵站出口對開路面，放置了大量圍欄。（李宇婷攝）

保育界︰只可州官市集，不許百姓擺檔

保育人士袁智仁今日在社交平台發表貼文，相片顯示黃大仙下邨行人路口放滿「圍欄陣」，鐵欄掛上「屋邨範圍內，嚴禁非法擺賣」的橫額。他表示過往農曆新年，黃大仙下邨有20多檔特色美食，包括糯米飯、燒賣、豬紅豬腸，甚至平日少見的冷糕，成為社區的一道景色。

袁智仁又指，官方積極舉辦市集活動、邀請嘉賓等，均花上不少資源，反而農曆新年的熟食小販，毋須佔用官方資源，只需要細小的空間，便能為社區帶來歡樂。他並形容「民間的風景不再」，批評當局「只可州官市集，不許百姓擺檔。」

房屋署：即場煮食對路人構成危險

房屋署晚上回覆時承認，職員在黃大仙下（二）邨近港鐵站C2出口位置擺放圍欄作短暫措施，以預防小販聚集造成風險。同時，房屋署亦會在農曆新年假期期間加強巡邏，署方亦會與其他執法部門緊密聯絡，預防及處理非法擺賣活動。

署方解釋，該位置常人流頻繁，而過往農曆新年期間更是小販非法擺賣黑點，經常有無牌熟食小販擺賣甚至即場煮食，對路過行人（尤其長者及小朋友）構成危險，故為保障市民安全、維持環境衞生及避免意外發生，防止小販擺賣是必要措施。