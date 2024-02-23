食環署用錄像搜證打擊天水圍天耀邨「夜欄」　拘5名無牌熟食小販

食物環境衞生署於本周三及四（21日及22日）一連兩晚在天水圍天耀邨一帶採取代號「夜鷹」的打擊懷疑有組織無牌熟食小販活動，以錄像設備蒐集證據為主導，記錄該地點的違法行為和資料作為證據一部份。行動中拘捕五人，已展開檢控程序。



署方表示，新執法策略有助前線人員更有效蒐集證據，即使小販離開販賣現場，執法人員仍可根據錄像證據作出拘捕行動，避免在販賣現場發生衝突或混亂場面，亦可減低對途人和執法人員構成的風險。



檢取6架熟食手推車及銷毀約172公斤食物

天水圍天耀邨外一直有無牌熟食小販在晚上開檔，售賣炒粉、熱粥等熟食，被區內居民稱為「夜欄」。食環署表示，自2023年至今，該地點共錄得39宗無牌販賣投訴。

食環署表示，於本周三及四凌晨時份採取執法行動。為提高蒐集證據的效率，並減低行動對途人和執法人員構成的安全風險，食環署在元朗區試行以錄像蒐證為主導的新執法策略，以有效打擊無牌熟食小販活動。

署方表示，連日行動中拘捕五人，包括四男一女，年齡介乎由42至58歲，就涉嫌在公眾地方無牌販賣、在公眾地方造成阻礙，以及未領有有效牌照而烹煮或加熱食物作販賣用途等展開檢控程序，並檢取六架熟食手推車連工具及即時銷毀約172公斤相關食物。

小販離開販賣現場 食環署可憑錄像搜證作出拘捕行動

發言人表示，錄像搜證策略有助前線人員更有效蒐集證據，即使小販離開販賣現場，執法人員仍可根據錄像證據作出拘捕行動，這不但可避免在販賣現場發生衝突或混亂場面，亦可減低對途人和執法人員構成的風險，提升打擊無牌熟食小販活動的執法成效。

發言人強調，由於檢獲的手推車極為不潔以及食物來源不明，且在不合規格及惡劣的衞生環境下配製，食物易受不潔用具及有害微生物污染，對食物安全及公眾健康構成威脅。