23條立法｜陳茂波不同意外國商界有疑慮︰現實係好鍾意嚟香港投資

落實基本法第23條立法的《維護國家安全條例》今日（23日）刊憲生效，財政司司長陳茂波今早（23日）被問到澳洲政府更新針對香港的旅遊警示時，表示內地計劃取消進口澳洲紅酒的關稅，當地商人均感到雀躍，強調實際商業情況遠比想像中好：「最現實係做生意嘅人好鍾意嚟香港投資，我哋見到絡繹不絕。」



陳茂波指，由於地緣政治及各種原因，外國對香港存有誤解，但他認為地緣政治亦為香港帶來新機會，例如美國限制內地出口的貨品，以致企業轉移至越南、印尼及馬來西亞等地。而香港作為國際貿易中心，則可提供貿易融資，協助企業打造國際供應鏈。



▼3月19日 立法會全票通過23條立法草案▼



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商家關心營商環境相當正常 陳茂波︰用疑慮嚟形容唔適切

陳茂波於節目開始時表示，「嗰日我哋喺立法會見證23條立法全票通過，大家都感到非常震奮。」他認為經過2019年的反修例事件後，相信金融工商界已深刻體會到，一個穩定及安全的環境，對營商及吸引投資非常重要，故相信23條立法後更有利本港的投資環境。

被問到如何應對外國的疑慮，陳茂波指「用疑慮嚟形容唔適切」，指外國商家營商前關心當地的環境相當正常。他強調會對外加強解說，聯同商界代表團外訪說好香港故事，並繼續舉辦各項盛事，讓外國人親身來港感受社會狀況。

財政司司長陳茂波在2月29日到立法會向議員講解新一份財政預算案內容。(黃浩謙攝）

澳洲更新香港旅遊警示 陳茂波︰要分開政治及商界層面

陳茂波認為，由於地緣政治及各種原因，以致外國對香港存有誤解。「因為過去幾年疫情之間，好多人未有機會嚟香港，喺出面睇埋啲偏頗嘅報道，甚至一啲抹黑嘅報道，可能對香港有一個錯誤嘅印象。」

對於澳洲政府因應香港通過23條立法，更新針對香港的旅遊警示，建議旅客來港時保持高度謹慎。陳茂波表示需要分開政治及商界層面，提到內地最近計劃取消進口澳洲紅酒的關稅，當地商人均感到雀躍，強調實際商業情況遠比想像中好。

其實政治層面同商界層面可以分開去處理，喺政治層面佢哋點樣擺姿態係另一回事。但最現實係做生意嘅人好鍾意嚟香港投資，我哋見到絡繹不絕。 財政司司長陳茂波

「港澳藥械通」對歐美醫藥公司具吸引力

陳茂波又指，引進重點企業辦公室本周與25間企業簽約，反映他們「用行動投香港信心一票」，若連同去年簽約的企業，將有50間重點企業來港，合共投資超過400億元，創造約1.3萬個就業機會。至於投資推廣署，亦在過去一年已協助380間企業落戶，預計未來投資額超過600億元。

陳茂波續指，部份引進的企業來自歐美等地，反映香港社會的自由、開放及包容，有利建設香港成為國際金融中心及國際創科中心。他提到醫療科技已獲「港澳藥械通」，內地在醫藥醫療器械註冊登記、藥品臨床試驗等方面，均為香港提供便利的政策，因此對於歐美醫藥公司具有吸引力。「如果可以開拓10幾億市場，係不得了嘅生意機會。」

特首李家超昨日（22日）簽署《維護國家安全條例》，今日（23日）刊憲生效（政府新聞處圖片）

香港作為國際貿易中心 地緣政治為香港帶來新機會

陳茂波並指，地緣政治為香港帶來新機會，由於美國限制內地出口的貨品，企業重新步署產業鏈的佈局，轉移至越南、印尼及馬來西亞等地。而香港作為國際貿易中心，金融服務上可提供貿易融資，協助企業打造國際供應鏈。

陳茂波提到，最近中移動在香港成立國際業務總部，反映企業看好香港的創科環境。他強調，香港有全面的資金鏈，風險基金規模為全亞洲最大，私募股權基金亦排亞洲第二。

除了內地及歐美企業外，陳茂波表示中東重視內地市場，同時信任香港的法治，因此香港的優勢在於方便開拓內地市場，即日便能往返上海或北京，而企業透過香港亦可快速了解內地的資訊，以及容易尋求國際人才。當局正計劃撥出部份資金與中東開展合作。