23條｜外交部駐港公署批美方虛偽「雙標」　霸道霸淩和險惡用心

外交部駐港公署今日（23日）發文，對於美國國務卿布林肯、美國委員會等官方和政客等就《維護國家安全條例》的評論，表示堅決反對和嚴厲譴責。發言人說，美國對本國侵犯人權的斑斑劣跡裝聾作啞，卻執迷於在涉港問題上散布意識形態偏見，「只許自己鎖緊家門，不許他人紮牢籬笆」，充分暴露美方虛偽「雙標」、霸道霸淩和險惡用心。



以巴戰爭：美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2024年3月21日會晤沙特王儲兼總理穆罕默德（Mohammed bin Salman），討論加沙局勢。（Reuters）

發言人說，美國自身人權和民主狀況不忍卒視，國安立法密不透風，泛化濫用國安概念打壓他國近乎於偏執地步；濫施長臂管轄和單邊制裁、以卑劣手段打壓異己，世界上無出其右，美方對此諱莫如深，卻對香港維護國家安全的正當立法橫加指責；對本國侵犯人權的斑斑劣跡裝聾作啞，卻執迷於在涉港問題上散布意識形態偏見，還動輒叫囂制裁施壓，「只許自己鎖緊家門，不許他人紮牢籬笆」，充分暴露美方虛偽「雙標」、霸道霸淩和險惡用心。

他續說，今日之香港，豈容他人染指妄為；今日之港人，豈會被妖言煽惑，任何外部干預和恫嚇都動搖不了中國政府全面準確貫徹「一國兩制」的堅定決心，撼動不了包括香港同胞在內的14億中國人民維護國家主權、安全、發展利益的堅定意志，強烈敦促美方恪守國際法原則和國際關系基本準則，立即停止幹涉香港事務和中國內政。

李家超在3月22日簽署《維護國家安全條例》，並將於23日刊憲生效，完成《基本法》23條立法。（特首辦）

發言人說，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，保國家安全，就是保「一國兩制」，就是保香港繁榮穩定，香港國安條例刊憲生效，將進一步築牢香港發展的安全根基，推動香港加快實現由治及興，保障「一國兩制」行穩致遠，香港社會各界對此高度支持，普遍歡迎。另外，條例充分借鑑其他國家特別是普通法國家立法經驗，符合國際法和通行慣例，明確界定罪行要素，清晰訂明執法條件及限制，充分保障香港居民的權利和自由，充分保護在港外國機構和人員的正常活動，有利於特區更好統籌安全與發展，更好發揮自身獨特地位和優勢，更好深化香港同各國各地區更加開放、更加密切的交往合作。