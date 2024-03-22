23條立法｜再解附例　湯家驊：違附例是違規　不會視作違國安法

本身是資深大律師的行政會議成員湯家驊，再次解釋落實《基本去》23條本地立法賦權特首會同行政會議制訂附屬法例，以便更有效執行法例一事，他強調附例不能超越主體法例，違反相關附例是違規，但不能視作等同違反國安法。



他反覆強調以他個人看法，提出引入相關附例是不夠敏感度，畢竟附例提及《香港國安法》第五章有條文涉及管理外國傳媒、特定情況下可把案件交內地處理是比較敏感。



湯家驊認為，香港律師一般不太了解《憲法》，法律界不少人認為國家《憲法》與香港的關聯很少，他表示十分失望。（石恩彤攝）

湯家驊接受前記者主席楊健興的訪問時，在談及《基本法》23條立法的過程中，談及社會制衡力量時，指出以他個人看法，在審議過程中，有議員提出應訂立附例，而政府在提出訂立附例的修正案中又加入涉及《香港國安法》的條文：「係敏感度不足」。

根據相關條文，行政長官會同行政會議可訂立維護國家安全附屬法例29

(1) 行政長官會同行政會議可為維護國家安全所需，並為更有效地實施以下法律及解釋，訂立附屬法例 ——

(a) 《香港國安法》，包括當中第五章關乎中央人民政 府駐香港特別行政區維護國家安全公署的職責的條文

湯家驊坦言條文無端端講到《香港國安法》第五章

係人都知最受關注，因為第五章第五十四條講中央駐港國安公署可以管外國傳媒，第五十五條可以在某啲情況下將案件送交內地審理。咁敏感，附例授權特首制訂附例，社會唔跳起嚟至奇怪。 行政會議召集人湯家驊

不過，他強調話說回來：「係咪咁得人驚呢？完全不是」若對本地法律和制度有認識的人皆知道，《香港國安法》早授權特首和國安公署可制訂執行細則，至今已有七條細則，權力正等同附例。

根本（23條立法）無必要再賦權特首制訂附例以防萬一，未來要多作解說 行政會議召集人湯家驊

他又指，香港法例的《釋義及通釋條例》也有章節專門涉及附屬法例基本原則，訂明附例不可超越主體法例，不可與主體法例條文有矛盾，附例只是涉及程序和運作細節，不能新增罪行。

違反附例是違一種違規，個罪係違反規則罪，唔係因為是國安法下附屬法例，你違反咗個規則，就等於違反國安法，唔係！法例好清楚。 行政會議成員湯家驊

至於煽惑罪及會否引致言論自由受損，他指理解市民有疑慮，未來也要多作解說，但他指煽惑罪是英國人發明，很多昔日曾屬英國殖民地的國家至今仍有類似罪行：「所有國家都無言論自由？美國都無言論自由？相信理性的人唔會同意係咁。」

善意批評政府不構成違法

他指，現時本港的條例中有特定的答辯理由，包括善意批評，便不構成煽惑，所有刑事罪行要定罪皆要證明有犯罪意圖：「若你的目的是傷害國家，對不起不是自由，沒有危害國安全的自由，等於沒有殺人的自由。」

再被問及若傳媒會否因刊登一些批評政府的文章而被檢控時，湯家驊回應指：「無目的吖嘛」。當再被追問若官方認為有目的呢？湯則回應指：「我不信會係咁，可否提一個例好，最低限度在香港有無記者因為咁被檢控？沒有！」

他強調，一個正常正式的記者，目的不會是危害國家安全。他再次解釋，煽動意圖在法律上有明確定義。

批評政府在法律下不是煽動意圖的目的 行政會議成員湯家驊

他補充，但製造仇恨、煽動顛覆政府便屬法例中煽惑的定義。他指即使有相關刊物在身，也不是罪，因為必須有意圖達至煽惑的目的。

至於管有相關刊物，例如《蘋果日報》又會否有風險？他強調管有並不構成罪行，最重要是看意圖，就如醉駕例生效後，大家可能因預計會飲酒而不駕車，這是個人決定，但不等同是法例禁止飲酒。