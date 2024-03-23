23條｜8日52.5小時火速密集審議　林定國：爭人好耐自然有精力

《維護國家安全條例》周二（19日）三讀通過，統計草案委員會及大會二讀三讀審議時間，共花了8天、約52.5小時。面對密集的審議工作，律政司司長林定國表示：「其實人好奇怪，我自己感覺呢，當你做一樣嘢好緊要好有意思，爭人好耐，自然有精力完成工作。」



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林定國接受《香港01》訪問時，被問到立法過程中的困難和難忘經歷，如何保持精神時說，不會形容過程「困難」，因為有點負面，但承認一定有挑戰，因為法律本身條文多，涵蓋範圍廣泛，要好努力確保草擬法律依據原則，落實有效之餘，亦要同時合理保障到人權，坦言如何平衡是不容易，要參考外國例子。林定國說，既然立法這樣重要，政府好願意接受挑戰，並靠「爭人嘢」感覺保持精神。

其實人好奇怪，我自己感覺呢，當你做一樣嘢好緊要好有意思，爭人好耐，自然有精力完成工作。 林定國

保安局局長鄧炳強補充時重提「甜酸苦辣」論，指通過法例讓香港有更多保障，感到好興奮，26年未交的功課「終於交咗，一身鬆晒」。他回憶說立法過程辛苦，好多同事通宵達旦，但強調值得，而面對議員的提問，亦自然聚精會神。

當你留意到每個問題，都要你去答嘅時候，就自然會聚精會神，完成立後就會有放鬆時刻。 鄧炳強

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指修正案需要校對 已比平時快一倍刊憲

條例草案今日（23日）刊憲，行政長官李家超常提到「早得一日得一日」立法，但令人疑惑的是，條例草案通過後為何不即時刊憲。林定國解釋說，星期二條例草案通過，正常要到下星期五才刊憲，但今次是在今個星期六完成，比平時不止快一倍。他說，同事都要好快速、好辛苦地，將91條修正案內容融入條例，並要調整數字次序，再做校對，完成校對的成品要由行政長官簽名確認無問題，再交去印，過程嚴謹，完全符合「早一日得一日」的大原則。