23條｜未來路向　盧文端：善用國際金融中心優勢防風險、反制美國

中國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端撰文指，落實《基本法》23條本地立法後，香港的未來發展要務中，金融屬重中之重。他認為，香港作為國家對外金融的重要通道和橋頭堡，將充分利用國際金融中心的優勢，在防範化解金融風險、反制美國金融制裁方面發揮重要作用。他預期中美很難避免金融戰，香港將可發揮重要作用。



盧文端指。（資料圖片）

須鞏固國際金融中心地立

盧文端撰文指，23條立法後的未來路向，綜合多方面信息，他指有六點基本看法。一：全面準確理解習近平主席關於香港問題的重要論述，是掌握香港路向最重要、最基本的根據；二：「一國兩制」方針長期不變、堅定不移，是決定香港路向的定海神針；三：聚焦發展第一要務、鞏固提升國際金融中心地位，是香港立身之本，也是國家重大戰略利益，誰破壞香港繁榮穩定、損害香港國際金融中心地位，誰就是歷史罪人；四：中央視香港為「掌上明珠」，更多挺港措施陸續有來，這是香港最大依靠，香港需做好承接安排；五：營造包容和諧社會氣氛、去泛政治化、彰顯「一國兩制」的香港特色，是由治及興的必要條件；六，加強行政長官的領導，是良政善治的組織要求。

他指，當今中國有一個極重要的概念——「兩個確立」，即「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。新時代的中國發展包括香港特區的「一國兩制」實踐，都要以習近平思想為指導。要了解、把握23條立法後的香港路向，就必須全面準確理解習主席關於香港問題的重要論述。

盧文端認為，復常後的香港，發展是第一要務。他指習近平2017年6月29日抵港時說：「香港發展一直牽動着我的心！」其後，習近平在七一講話中要求香港「始終聚焦發展這個第一要務」；2022年七一講話，又要求香港排除一切干擾、聚精會神謀發展。主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥副總理也強調23條只有盡快立法，才能讓香港輕裝上陣，把主要精力轉移到經濟發展、民生改善。

香港可在中美金融戰中發揮作用

他指，發展要務中，金融是重中之重。「兩會」期間，中聯辦主任鄭雁雄參加香港代表團會議發言時特別傳達：習近平總書記多次寄語香港要鞏固提升國際金融中心地位。他認為，中央特別重視香港金融，至少有三方面原因：一是國際金融中心乃香港經濟「命脈」；二是作為國家唯一的國際金融中心，香港在國家金融強國建設中擔當不可替代的重要角色；三是中美很難避免金融戰，香港將發揮重要作用。

他指，許多輿論預計，美國在貿易戰、科技戰後，遲早會對中國發動全面金融戰。美國官員曾表示，若中國採取收復台灣行動，美國將對中國祭出所有制裁手段，包括實施對俄羅斯那樣的金融制裁。香港作為我國對外金融的重要通道和橋頭堡，將充分利用國際金融中心的優勢，在防範化解金融風險、反制美國金融制裁方面發揮重要作用。正如丁副總理所說，保持香港的獨特地位和優勢，是中央實行一國兩制方針的一個重要戰略考慮。