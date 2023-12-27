盧文端：對美國政客和商界「需用兩手」　對歐洲需「區別對待」

全國僑聯前副主席盧文端今日（27日）在報章撰文，承認香港在西方政客的輿論抹黑攻擊下，香港要鞏固提升三大中心優勢面對困難，參考國家主席習近平及港澳辦主任夏寶龍的觀點後，認為香港要對香港發展提出四大建議，包括增強信心和定力、需用兩手對待美國商界和抹黑的政客、將歐洲國家與美國區別對待，以及到中東廣開新財源。



全國僑聯副主席盧文端今日（27日）在報章撰文，承認香港在西方政客的輿論抹黑攻擊下，香港要鞏固提升三大中心優勢面對困難。（港澳辦圖片）

夏寶龍上周六（23日）在北京以《以實際行動詮釋愛國愛港 奮力譜寫「一國兩制」實踐新篇章 》為題發表講話，演辭觸及中央對香港治理的新要求和期望，又肯定了行政長官李家超的工作，「相信特别行政區政府一定會不斷展現出敢於擔當、善作善成的新風尚，把有爲政府和高效市場更好結合起來，破除利益固化藩籬，着力破解經濟社會深層次矛盾和問題，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力」，夏又要求各界支持配合政府就《基本法》第23條立法等。

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盧文端：美西方抹黑攻擊 提升港三大中心優勢面對困難

盧文端今日（27日）在報章撰文，稱從夏寶龍解讀習近平的講話，看出中央對香港的希望，認為講話強調四個重點，包括充分肯定李家超特首的工作，希望香港不斷鞏固由亂到治的大勢，推進實現由治及興；對一國兩制方針政策的表述，由「長期保持」提升到「長期不變」，進一步加強香港社會對一國兩制的制度自信；發揮國際化優勢，加強國際交往合作，鞏固提升香港的三大國際中心地位；及寄語香港要抓住國家發展帶來的歷史機遇，推動香港實現更好發展。

盧文端認為，香港在美國制裁及西方政客的輿論抹黑攻擊下，鞏固提升三大中心優勢面對困難，指香港應該根據中央處理中美關係及對外事務的基本原則和具體策略，結合自身情況定對策。

對美國「需用兩手」 對歐洲國家需「區別對待」

就此，盧文端提出四大建議。首先，盧文端認為香港要增強定力。他指香港是著名的國際金融中心和自由港，資金、人才自由流動，奉行簡單低稅制，實施普通法，加上有「背靠祖國，聯通世界」的獨特地位，他認為這是競爭對手新加坡不可能具有的優勢，著香港要加強信心，擺脫無休無止的泛政治化困擾，不因西方政客及輿論抹黑攻擊的影響而進退失據。

其次，盧文端建議香港要對美國「需用兩手」。他認為香港面對美國政客的抹黑和制裁時，要堅決反對，不過對美國商界則盡量用多渠道推動關係。

再者，盧文端認為香港要將歐洲國家與美國區別對待。他指歐洲國家基本上沒有如同美國般對香港採取實質制裁等行動，故港須保持有效溝通、重視和利用與歐洲的傳統聯繫。

最後，盧文端建議香港廣開新財源，大力開拓東盟、中東等「一帶一路」國家的市場，共建高質量發展，激活當前金融市場低迷局面。