盧文端：完成23條立法　盡快聚焦發展　中央再推金融挺港措施

中國僑聯副主席盧文端撰文指，特區政府正全力推進《基本法》23條立法，結合兩會期間主管港澳事務的副總理丁薛祥會見港澳政協和港區人大代表的講話，及中聯辦主任鄭雁雄的有關發言，他認為中央希望香港「一國兩制」實踐回歸初心，盡快完成23條立法，便能盡快聚焦發展。



他又認為，中央挺港的空間非常大，對香港的未來發展充滿信心。



盧文端。（廖雁雄攝）

盧文端認為，丁薛祥關於香港的講話，最受關注的有兩點：盡早完成23條立法，及盡快將工作重點轉移到謀發展。而中聯辦主任鄭雁雄引用丁的一段話，則把兩者的關係講得很清楚：發展是破解香港經濟社會深層次矛盾和問題的關鍵，這些年來，中央千方百計讓香港「安」下來、「穩」下來，就是為了能夠聚精會神搞建設、一心一意謀發展。

引述丁薛祥：香港是鑽石 不要天天搞政治

盧文端指，安穩是手段，發展才是目的。這也就是說，盡早完成23條立法，是為了盡快聚焦發展。他又指，丁副總理還有一句話值得重視：香港是鑽石，「不要天天搞政治」，要在經濟發展、改善民生方面辦實事。這實際上是要香港「去泛政治化」，回歸經濟城市的本性。這些話都體現了國家主席習近平對香港的要求——始終聚焦發展是香港的第一要務。

他續指，對香港復常應該有一個更準確、更全面的理解：在確保維護國安的前提下，盡快集中精力拼經濟謀發展惠民生，保持國際化優勢，鞏固提升國際金融中心地位。這是香港的現實需要，也是國家的利益所在。這是讓香港盡快復常的最重要內容，也應該是加快完成23條立法的最重要考慮。

中央挺港空間大得超乎想像

此外，他認為中央挺港的空間，不僅很大，且是超乎一般人的想像。他提到有政協委員在今年兩會期間聯名提出「建立『粵港澳大灣區自由貿易合作區』」提案，建議將廣東自貿試驗區高水平開放政策適用範圍，由廣東拓寬至粵港澳三地，建立「大灣區自貿合作區」。他稱，據了解，此提案受到有關方面的重視和支持，若能成事，香港將進入一個生產總值超過13萬億人民幣、常住人口逾1.3億的自貿區，香港從中獲得的投資貿易機遇和經濟能量，將非常之大。

再推挺港措施 成最具投資價值國際金融中心

他又指，據了解，中央將在深入調查研究的基礎上，進一步推出金融挺港措施，香港將成為最具投資價值的國際金融中心。盧文端指，逐利是資本的本性，金融資本更是如此。據報道，全球資金正重回香港股市，並通過香港進入中國內地股市。由此不難看到香港金融中心的美好前景。