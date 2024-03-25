澳洲聯邦法院前首席大法官歐頌律　獲推薦出任終審法院非常任法官

澳洲聯邦法院前首席大法官歐頌律獲推薦任命為香港終審法院海外非常任法官。行政長官李家超讚揚歐頌律地位崇高、聲譽卓著，深信他對終審法院將有很大的貢獻，當徵得立法會同意後，將會作出任命。



終審法院首席法官張舉能歡迎李家超接納推薦任命歐頌律為終審法院海外非常任法官。



司法人員推薦委員會建議，任命澳洲聯邦法院前首席大法官歐頌律為終審法院非常任法官。（Prime Minister's Office Singapore相片）

歐頌律獲推薦出任終審法院海外非常任法官

70歲的歐頌律去年4月退任澳洲聯邦法院首席大法官，執業範疇涵蓋商法所有領域，尤其是海事與海商法、保險、銀行與金融、破產、稅務、反壟斷營商手法、知識產權、建築與科技，以及公法（行政法和憲法）。

李家超表示，很高興接納推薦委員會建議任命歐頌律，為終審法院海外非常任法官，讚揚歐頌律地位崇高、聲譽卓著，深信他對終審法院將有很大的貢獻。

歐頌律獲任命後，終審法院非常任法官將增至10人，來自英國、澳洲及加拿大的法官，李家超形容彰顯《基本法》保障司法機構依法行使獨立審判權，有助維持外界對香港司法制度的高度信心，亦讓香港與其他普通法適用地區保持緊密聯繫。

紀立信。

紀立信上月不續任海外非常任法官

終審法院海外非常任法官紀立信上月底任期屆滿，司法機構指85歲的紀立信年事已高，不欲續任3年，感謝紀立信過去15年對終院作出巨大貢獻及支持香港法治，令終審法院非常任法官減至9人。紀立信是澳洲高等法院前首席大法官，近年參與鄒幸彤六四煽惑集結案、藏膠索帶被控「管有適合作非法用途工具」終極上訴案等。