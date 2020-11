英國發表香港半年報告書　考慮撤走英籍香港終審法院非常任法官

英國外交大臣藍韜文(Dominic Raab)在11月23日發布的《香港半年報告書》(Six-monthly report on Hong Kong: January to June 2020),稱因應「港版國安法」的潛在風險,考慮不再讓英國法官擔任香港終審法院非常任法官。

他在報告中指出,他與司法大臣白樂彬(Robert Buckland)在檢視「讓英國法官在香港終審法院擔任非常任法官是否繼續是恰當。」("whether it continues to be appropriate for British judges to sit as non-permanent judges on the Hong Kong Court of Final Appeal")

藍韜文在文中指出,「港版國安法」已有數次違反《中英聯合聲明》的情況。這個法例令批評中國政府變成違法,以及在香港特首林鄭月娥可就國安法項下所予起訴的個案揀選法官,導致香港司法獨立性消失。

文中指出,「港版國安法」實施顯然有損害香港司法獨立的風險。("this move clearly risks undermining the independence of Hong Kong’s judiciary"),英國會密切監察新法的要求,以及其對在香港司法系統工作的英國法官的角色的可能有的影響。( "we will monitor the use of this requirement closely, including its implications for the role of UK judges in the Hong Kong justice system")

2020年5月28日,全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權,表決通過「港版國安法」。(路透社)

指新法損自由與司法

報告稱中國6月30日對香港實施「港版國安法」,以及數月後取消一些議員的資格,是5個月內2度重大違反《中英聯合聲明》,這令人對中國對於「一國兩制」框架的承諾產生嚴重的疑問。

內文亦對於當權者損害香港司法表示擔心,它當中提到的例子,包括取消12名反對派候選人參選立法會的資格、政府延遲立法會選舉、政府看來是出於政治動機去拘捕7名現任及前任泛民議員,還有11月11日全國人大常委會的決定為特區政府取消議員資格提供法律基礎等。

他在報告文中指出,「港版國安法」已減少香港民眾能夠行使其基本權利與享有自由的程度。他指「港版國安法」包括通過移除教科書及其他書本中特定政治內容,已損害學術機構、學校、圖書館的表達自由。

內文亦指出「港版國安法」被用作執法部門搜查香港一主要報社以及拘捕其持有人的基礎。

中英關係:英國外交部5月21日就「港版國安法」作出回應,指英方正密切留意情況,期望中方尊重港人的權利、自由及高度自治。圖為外相藍韜文5月18日出席新冠肺炎疫情記者會。(Reuters)

籲北京政府回頭

報告稱中國當局伸出手(去尋求進行溝通)以及開始去修補分歧不是太遲,雖然這可能是複雜及困難的。("It is not too late for the authorities to reach out and start to heal divisions, however complicated and difficult that might be")

英國《金融城早報》(City A.M.)在23日的報道中指出,將英國法官從香港高等法院撤走,將標誌着香港這個前殖民地與英國關係進一步破裂。這也是英國政府就「港版國安法」採取的第4次懲罰性行動。