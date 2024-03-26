69歲廠商會永遠名譽會長李秀恒病逝 三周前中風入院 特首哀悼
撰文：潘耀昇
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全國政協前委員、廠商會永遠名譽會長李秀恒昨日（25日）病逝，終年69歲。行政長官李家超今日（26日）對李秀恒逝世表示深切哀悼。
李秀恒三星期前中風入院 昨天離世
李秀恒是金寶集團主席，集團發出訃告指李秀恒三星期前中風入院，昨天（25日）在家人及摯友陪同下安詳離世，殯葬事宜稍後公布，家人衷心感謝社會各界友好關懷，以及過去數十年對李秀恒的鼎力支持，在事業及社會服務方面，提供非常寶貴的意見和協助。集團將秉承李秀恒所訂定的策略，一如既往積極推動公司的業務。
李家超深切哀悼 讚揚李秀恒貢獻良多
李家超發表聲明，表示他與李秀恒相識多年，對方是一位成功的商界領袖和傑出工業家，曾於多個本港商會擔任要職，致力推動香港工商界發展，曾擔任全國政協委員、香港中華廠商聯合會會長、香港經貿商會會長、香港文聯執行會長等，亦積極參與多個政府諮詢及法定組織，為國家和特區發展建言獻策，長期熱心參與公共及社會服務，在經濟、文化、青年發展等方面貢獻良多，2017年獲頒授金紫荊星章。
李家超表示，「李秀恒博士突然離世，對香港社會是很大損失。我對李秀恒博士的辭世表示深切哀悼，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。」
連續四屆擔任全國政協委員 曾任廠商會會長
李秀恒連續擔任四屆全國政協委員，亦曾任廠商會會長。2017年6月27日，李秀恒率領廠商會訪京，獲時任國家副主席李源潮接見。他本身從事鐘錶業30多年，業務後來擴至電子、金融、地產、酒店、古董及藝術品投資等領域。他曾擔任多項公職出任委員，包括工業貿易諮詢委員會、香港貿易發展局、香港生產力促進局、民政事務局家庭議會、城市規劃委員會、青年事務委員會等。2017年獲頒香港特別行政區金紫荊星章。