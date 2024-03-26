69歲廠商會永遠名譽會長李秀恒病逝　三周前中風入院　特首哀悼

全國政協前委員、廠商會永遠名譽會長李秀恒昨日（25日）病逝，終年69歲。行政長官李家超今日（26日）對李秀恒逝世表示深切哀悼。



李秀恒。（資料圖片/張浩維攝）

李秀恒三星期前中風入院 昨天離世

李秀恒是金寶集團主席，集團發出訃告指李秀恒三星期前中風入院，昨天（25日）在家人及摯友陪同下安詳離世，殯葬事宜稍後公布，家人衷心感謝社會各界友好關懷，以及過去數十年對李秀恒的鼎力支持，在事業及社會服務方面，提供非常寶貴的意見和協助。集團將秉承李秀恒所訂定的策略，一如既往積極推動公司的業務。

李家超深切哀悼 讚揚李秀恒貢獻良多

李家超發表聲明，表示他與李秀恒相識多年，對方是一位成功的商界領袖和傑出工業家，曾於多個本港商會擔任要職，致力推動香港工商界發展，曾擔任全國政協委員、香港中華廠商聯合會會長、香港經貿商會會長、香港文聯執行會長等，亦積極參與多個政府諮詢及法定組織，為國家和特區發展建言獻策，長期熱心參與公共及社會服務，在經濟、文化、青年發展等方面貢獻良多，2017年獲頒授金紫荊星章。

李家超表示，「李秀恒博士突然離世，對香港社會是很大損失。我對李秀恒博士的辭世表示深切哀悼，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。」

2017年6月27日，國家副主席李源潮在北京會見李秀恒為團長的香港中華廠商會訪京團。（新華社）

連續四屆擔任全國政協委員 曾任廠商會會長

李秀恒連續擔任四屆全國政協委員，亦曾任廠商會會長。2017年6月27日，李秀恒率領廠商會訪京，獲時任國家副主席李源潮接見。他本身從事鐘錶業30多年，業務後來擴至電子、金融、地產、酒店、古董及藝術品投資等領域。他曾擔任多項公職出任委員，包括工業貿易諮詢委員會、香港貿易發展局、香港生產力促進局、民政事務局家庭議會、城市規劃委員會、青年事務委員會等。2017年獲頒香港特別行政區金紫荊星章。