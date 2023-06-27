工廈活化｜一條走廊貫穿辦公室、酒店　李秀恒：工作、生活零距離

黃竹坑商貿區進一步變天。金寶集團旗下黃竹坑道39至43號活化寫字樓及酒店項目Metro South Tower（都會中心），即將全面落成，其中寫字樓部分推出招租，意向呎租約24元，而酒店部分料於10月份正式推出市場。金寶集團主席李秀恒表示，該項目原本為舊式工廈，集團早於20年前以約5,550萬元買入，近年花費高達約6億元全面翻新活化作商廈及酒店，並採用「工作、生活零距離」嶄新商住模式及設計意念。



金寶集團主席李秀恒表示，雖然香港屬於一個細小城市，但大部分市民由處所出發前往工作地點，所需時間也大約一小時，來回合計「一日唔見兩粒鐘」，因此產生一個能夠讓市民更節省時間的設計意念，就是把整個工廈重新活化為商廈及酒店的混合式物業，為人才和企業提供一站式的辦公和住宿空間、以及商務支援及生活起居等服務，便利其發展業務。他又直言「」。

活化後商廈及酒店僅相隔一條走廊

他又指出，此設計意念有三大優勢，最大優勢是CONVENIENCE，即讓市民隨時遊走於工作與生活之間的便利，創造一個「工作、生活零距離」嶄新商住模式。他解釋，項目活化為商廈及酒店後，其實兩者只是相隔一條走廊，根本上可隨時往來寫字樓及居住空間。

設行人天橋連接港鐵黃竹坑站

此外，項目亦有CONNECTED（四通八達）及COMPREHENSIVE（全面配套及支援服務）兩大優勢，因Metro South Tower（都會中心）設有為區內唯一由行人天橋直接連接港鐵黃竹坑站的項目，步程僅2分鐘，毗鄰即將開幕的南區首個大型商場The Southside；項目設有多項先進科技規格設備，如安裝空氣淨化系统、無接觸式的升降機控制系统以及自主空調控制及智能保安等。

20年前買入價5550萬 活化費用6億

李秀恒透露，Metro South Tower（都會中心）原為工廈，集團早於20年前斥資約5,550萬元買入，當時買入時的呎價僅約300元。項目近年一直進行活化，相關活化總投資額高達6億元，每呎成本高達2,000至3,000元，又指雖然地基工程「慳咗唔洗重做」，但其他設施全部重新做過。

重建需向下掘四層地庫、提供140個車位

對於為何不選擇重建整個項目，李秀恒指出，集團沒有財政困難、借貸比例低，但若選擇拆樓重建，將面對多項問題。他解釋，如果選擇重建，將會需要興建約140個車位，需要向下掘四層地庫，但黃竹坑位置的地面下方均為石質，難以向下掘及打地基，因此選擇活化物業，又指「活化工廈比較環保，算係救救地球」。

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金寶集團總部遷往Metro South Tower

對於目前租務情況，商業部份Metro South Tower 1（都會中心1座）可出租面積約8萬平方呎，單位面積介乎2,057至8,536平方呎項目，已取得入伙文件，並在本月簽下第一個租戶，屬基金公司，佔用樓面約2,000平方呎，另有一個租戶及非政府組織（NGO）正在傾談租務中，希望未來有金融機構及創科機構進駐。此外，金寶集團也將會把總部遷至該商廈3樓，另會再預留一層。商業部份昨日（26日）起正式推出招租，意向呎租24元，另需額外付管理費，每呎管理費3.8元。

酒店莎瑪匯最快10月份開幕

至於酒店部分、提供日租和月租酒店服務的莎瑪匯（Shama Hub），則於7月底完成裝修工程，項目提供139個房間，戶型由開放式至兩房套房，預計今年第四季或最快10月份開幕。

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高力香港商業物業服務主管顏慧萍表示，港島南有不少重建項目及建築工作，不少租戶已進駐該新興地區。她又指出，Metro South（都會中心）除了出租辦公室及酒店外，亦貫穿並提供「共享協同」的管理和服務，如僅限Metro South租戶使用預約租賃的商務中心，提供多種1人至38人會議室，以至100人演講廳，以及文件交收的便利服務，讓租戶及住客更便利營商。

馬時亨：核心區甲廈空置高企 看淡商務市況

前商務及經濟發展局局長、前港鐵主席馬時亨日前亦出席Metro South Tower（都會中心）活動，他表示，項目直接連接黃竹坑站，有地理優勢，而近年周邊也有不少新商廈落成，反映該區有發展潛力。不過馬時亨不看好目前商務市況，認為市場對商廈需求有所減少，不少高級寫字樓空置率高企，又指因為疫情後工作模式轉變，不少公司採用在家工作。