古洞北發展區申請325億撥款　發展局：不動用發債資金

立法會發展事務委員會今日（26日）討論古洞北╱粉嶺北新發展區247公頃的餘下階段進行地盤平整及基礎設施建設，料工程費用總額約為325.184億元。



選委界立法會議員陳月明關注政府財政問題，表示本次工程費用大，政府亦表示公共財政需要整固，惟發展區都陸續進入階段，問及有否可能用到發債資金減輕工程負擔，之後工程的發債資金及議會撥款比例為何。



發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲指，古洞北申請都是整個新發展區的最後撥款，政府會用公帑應付全部工程，工程不用動用財政預算案所指的發債資金，而其他北部都會區建設則會考慮用發債資金，如有資料樂意與委員介紹。



「北部都會區」和「明日大嶼願景」下交椅洲人工島是未來土地供應的主要來源。圖為古洞北新發展區構想圖。（發展局圖片）

田北辰促與粉嶺高爾夫球場換地

會議上，實政圓桌立法會議員田北辰指，本次發展用地部份屬於非住宅用地，建議與粉嶺高爾夫球場住宅用地交換。對此，何珮玲表示，本次申請撥款都是住宅為主的新發展區，已經有很多住宅，社會有意見希望區內有非住宅用地帶來工作機會，會將議員意見備悉及全面考慮。

最遲明年初接觸所有需遷出用戶

經民聯立法會議員劉業強稱，按照計劃780住戶需要第三季遷出，促交代多少住戶已經安置。地政總署總產業測量師/新發展區劉燕儀稱，已經有343戶安置、11戶收到津貼、100戶種種原因未解決、170多戶未接觸，但盡量今年內接觸所有住戶，最遲明年初接觸及安置。