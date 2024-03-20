古洞北/粉嶺北新發展區餘下階段工程　預計需要逾325億元

發展局向立法會發展事務委員會提交文件，建議向古洞北/粉嶺北新發展區餘下階段項目撥款325億1,840萬元。



1月9日，立法會發展事務委員會考察新界西北，了解新田科技城及古洞北新發展區的規劃。（立法會）

餘下階段地皮 可建近6.5萬伙住宅

文件顯示，古洞北╱粉嶺北新發展區的總發展面積為 320 公頃，現正分兩階段進行：第一階段佔地73公頃，餘下階段則有247公頃。餘下階段可提供6.49萬個住宅，當中約3.92萬個公營房屋單位，新增人口17.2萬人。整個發展區可提供約8.62萬個住宅單位，當中約5.75萬個為公營房屋，可容納約22.7萬人口，並預計區內可創造5.3萬個就業機會。

交通基建方面，餘下階段項目包括擴闊粉嶺公路（古洞段），以及興建粉嶺繞道（西段）和通往粉嶺公路西行的寶石湖路行車天橋，預期在2031年完工。

另外，發展局指，餘下階段發展區須收回和清理112公頃私人土地，而政府土地則有157公頃，涉及1,065戶和313個業務經營者，受影響耕地15公頃，以及有1個禽畜農場受影響。

如立法會財委會批准撥款，土木工程拓展署今年年中開始陸續展開餘下階段發展的地盤平整和基礎設施工程，目標是讓居民在 2029年起開始入伙，並在2031年或之前完成整個古洞北╱粉嶺北新發展區的地盤平整和基礎設施工程。