政府17個以種子基金模式運作基金　精英運動員發展基金虧損23億

政府部門現時共有17個基金以種子基金模式運作，分布於教育、文體旅、民青、勞福、環境和保安局之下。有關基金設於政府帳目以外，該等基金中，只有精英運動員發展基金在截至去年3月底錄得虧損23億元。



香港體育學院。（張倩儀攝）

身兼行會成員的新民黨立法會議員葉劉淑儀以書面質詢有關政府轄下設立以種子基金模式運作的基金投資回報等資料。財經事務及庫務局回應指，共有17個類似基金，其中教育局佔8個、文化體育及旅遊局3個、民政及青年事務局和勞工及福利局各有2個、環境及生態局和保安局則各有1個。

投資回報不足應付營運 財會授權可動用部分本金

各基金過去5年的投資，17個基金中，僅屬文體旅局轄下的精英運動員發展基金出現23億元虧損。財庫局指，截至去年3月底的最新年結日，基金結餘為106億元，而截至同期的虧損為約23億元。當局解釋虧損是包括動用了基金本金的金額。在2011年上屆政府期間，立法會財務委員會批准成立該基金時，考慮到投資回報或不足以應付香港體育學院營運所需，財委會授權當時的民政事務局局長可在考慮體育委員會的意見後，動用基金的部分本金，以應付有關需要，而基金就此亦有動用部分本金。

而精英運動員基金並沒有制定目標投資回報率，基金的投資全數為外滙基金存款或銀行存款，至於比例為外滙基金存款佔九成，銀行存款為一成。基金會稱會適時檢討有關策略。

事實上，大部分該等基金均沒有設定目標投資回報率，它們的投資也是外滙基金存款或銀行存款，只有少數把目標投資回報率設定為4%。

2021年9月，上屆政府負責相關基金的民政事務局向立法會表示，2018至19年度向「精英運動員發展基金」注資60億元。當時基金結餘約為108億元，當中約102億元存放於金融管理局，以賺取與香港外匯基金表現掛鈎的投資回報。政府當時相信基金結餘應足以應付體院未來約10年財政需要，政府無計劃再向基金注資。