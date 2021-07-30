精英運動員備受壓力　社會應明白輿論之重

精英運動員除了要面對緊張的賽事，亦無可避免地需要面對公眾，尤其是媒體或政治人物的關注。早前日本網球手大坂直美在賽事後拒絕接受傳媒的訪問，因為媒體往往在選手健兒落敗時追問其感受，導致不少球員受到情緒健康的困擾。近日，香港奧運羽毛球運動員伍家朗被某些政治人物質疑其球衣顏色，甚至批評其無意代表香港作賽。同樣正在奧運參賽的美國體操選手比莉絲（Simone Biles）亦在承受巨地壓力下宣布退出賽事。



社會公眾對運動員的表現或生活有興趣亦是人之常情。始終，在網絡資訊大爆炸的年代，尤其是在奧運熱潮下，運動員的一舉一動亦成為了公眾關注的對象。政治人物亦可能出於其選舉考慮而會讚揚運動員的表現與其政策有關，又或批評有關資源未必用得其所。人人都樂於做「鍵盤戰士」批評、取笑運動員的衣著或私生活，甚至埋怨運動員的表現。而作為運動員的除了要承受比賽的壓力，往往亦要應付來自不同方面的壓力，例如網球一哥祖高域（Novak Djokovic）就說球員「要盡早學習如何處理壓力，場內場外處理那些情況」。

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四年一夢的追求

一些輿論是明顯越界、不恰當的，例如早前歐國盃射失十二碼的英格蘭前鋒舒福特以及查頓辛祖被辱罵是「猴子」，掀起英國有關種族歧視的討論。另一些無的放矢般的攻撃和批評縱然未如歧視般越界，但也足以壓碎運動員耗費畢生心血的努力追求。尤其是日前表示「最好唔好著黑色」的湯家驊，他作為行政會議成員，言論很可能比別人更具政治壓力。備戰奧運多時的伍家朗不敵世界排名較低的危地馬拉選手哥頓（Kevin Cordon），賽後亦坦言心情受球衣風波影響。

民建聯主席李慧琼接受電台節目訪問時提到，伍家朗是經過訓練的運動員，「不相信一個專業運動員，會輕易被客觀環境影響」。論者可能很容易地說出一句「運動員是受過專業訓練去承受壓力」，卻未有用同理之心理解所謂的壓力不應是私生活、政治化等的無妄之災。

正如伍家朗明言希望球衣事件過去，香港社會應該放下爭議，重新專注於球員表現。但這件事亦的確提醒了我們，不要因為「一時情切」令運動員錯過了四年一夢的艱苦追求，所謂的「語氣過重」並不簡單。不論媒體抑或政治人物都應該慎言慎行，別讓一時的快慰摧毀別人經年月累的努力，而這對運動員如是，對其他人士也如是。香港社會上下都衷心期待受外界影響情緒的運動員都可以盡快在比賽過後重新上路，爭取佳績。