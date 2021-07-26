張家朗奪金！將獲精英運動員計劃500萬獎金　林大輝曾承諾送樓

港隊劍擊在東京奧運寫下港隊歷史佳續！香港男子劍擊代表張家朗在花劍決賽，擊敗意大利選手加羅索，成為自1996年以來，首名港隊選手取得奧運金牌，寫下香港奧運歷史新一頁。

體育學院主席、全國政協委員林大輝接受《香港01》訪問時表示，根據今屆精英運動員嘉許計劃，在個別項目取得金牌的港隊代表將可獲500萬元獎金，銀牌可獲250萬元獎金，銅牌則可獲125萬元獎金，意味張家朗將可獲得500萬元獎金。

林大輝又表示，林大輝中學基金將向張家朗送贈至少250萬元獎金，加上精英運動員嘉許計劃的500萬元獎金，共有750萬元獎金，笑言：「點會送一層樓，梗係俾錢俾佢自己揀。」



【張家朗殺入4強】

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據《香港01》於2018年的報道，張家朗在林大輝中學畢業，當時他出席「林大輝傑出運動員獎勵計劃」頒獎禮，林大輝向黃鎮廷等運動員說：「如果你們獲得奧運獎牌，我承諾，包你們做業主！」

林大輝接受《香港01》訪問時表示，林大輝中學基金將向張家朗送贈至少250萬元獎金，加上精英運動員嘉許計劃的500萬元獎金，共有750萬元獎金，笑言：「點會送一層樓，梗係俾錢俾佢自己揀。」

張家朗殺入決賽後，全港市民集氣支持，有「中古車」店主在專頁稱，如果張家朗願意接受，「贏咗送一架車比佢，鼓勵同多謝佢嘅努力！」

全國政協委員林大輝表示，根據今屆精英運動員嘉許計劃，在個別項目取得金牌的港隊代表將可獲500萬元獎金，銀牌可獲250萬元獎金，銅牌則可獲125萬元獎金。（資料圖片／蘇子暘攝）

【張家朗首度殺入8強】

