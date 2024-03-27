公民黨清盤｜公民黨有限公司被除名　成立18年正式解散走進歷史

去年通過啟動自願清盤的公民黨，今天（27日）完成所有程序正式解散，公民黨有限公司從公司名冊上除名，成立18年走進歷史，公民黨將近10萬元的結餘全數捐贈香港公益金。公民黨最後一任主席梁家傑接受《香港01》查詢時說，所有清盤解散程序處理完畢，被問到有何感受，他說「也無風雨也無晴」。



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公民黨有限公司今天被除名 結束18年歷史

公民黨去年5月27日舉行特別會員大會，通過清盤決議案，啟動自願清盤程序，至12月24日公民黨臨時執委會總辭，向公司註冊處提交申報表開展除名程序。事隔3個月，公司註冊處今天（27日）完成所有程序，將公民黨有限公司從公司名冊上除名，意味公民黨正式解散，結束18年歷史。公民黨有限公司97,494元結餘，已全數捐贈香港公益金。

公民黨最後一任主席梁家傑接受《香港01》查詢時說，所有清盤解散程序處理完畢，被問到有何感受，他說「也無風雨也無晴」。

梁家傑：公民黨的功過成敗交給歷史判決

矢志執政的公民黨最後一任主席梁家傑去年12月接受《香港01》專訪時說，對於無法兌現創黨承諾感到唏噓，也愧對一路走來的支持者，盼望掌權者能令香港人過得開心一些。他自嘲有種「不切實際的浪漫」，所以沒有計劃離開香港，但也不願再談政治，只把公民黨的功過成敗交給歷史判決：「歷史沒有如果，無論我怎樣回答，總有人跟隨主觀願望解讀。」

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公民黨創黨成員以法律界為主 初期與中央關係良好

公民黨2006年3月15日成立，前身為關注政改的「《基本法》第45條關注組」。該黨以「為公為民，香港精神」作口號，由於不少創黨核心成員均是法律界，包括資深大律師余若薇、湯家驊、梁家傑等，又被稱作「大狀黨」，加上不少黨員是專業人士或大學學者，被視為民主派溫和派代表，創黨時與特區政府以至中央政府的關係不俗。

反修例事件與中央關係走到冰點

公民黨創黨時以專業形象吸引中產支持，高峰期2016年在立法會坐擁6個議席，2019年區議會選舉亦取得32個議席，成為第二大黨，僅次於民主黨。不過，2019年反修例事件，令公民黨與中央關係走到冰點，有成員到美國遊說制裁香港，隨後公民黨3名立法會議員郭家麒、楊岳橋、郭榮鏗被褫奪議席，最終議會清零。2021年區議員宣誓風波，亦令多人辭職、退黨。民主派35+初選案，前議員楊岳橋、譚文豪、郭家麒及李予信被起訴，其中3人還柙至今4年。