公民黨清盤｜湯家驊：可惜但無可避免　五區公投後更激進是轉捩點

公民黨今日（27日）舉行特別會員大會通過清盤決議，成立17年劃上句號。公民黨創黨成員之一、行會成員及民主思路召集人湯家驊，於2015年因理念偏離退出公民黨。他今日接受《香港01》訪問時，稱對公民黨清盤「當然覺得可惜」，並指經過2019年後無法看見該黨工作及表現上有繼續生存的空間，「清盤係無可避免。」



湯家驊亦重提當年創黨是希望可照顧大多數中間派市民，並以民主派政黨身份與中央溝通達到共識，從而推動香港民主發展，「但時至今日證實咗我係呢方面工作徹底失敗」，並指與公面黨理念偏離的最大轉捩點正是2010年決定參與五區公投，其後愈走愈激進，「之後每況愈下，五區公投、佔中、反政改、19年黑暴，我係無能力扭轉呢個劣勢。」



公民黨創黨成員之一、行會成員及民主思路召集人湯家驊。（資料圖片）

湯家驊：創黨時希望可成為照顧中間大多數政黨

公民黨作為曾經的第二大民主派政黨，走至今日正式展開清盤程序，曾被港府及中央政府期許的「大狀黨」，亦正式退出香港政治舞台。

回到公民黨最初成立時的2006年，創黨成員之一、行會成員及民主思路召集人湯家驊表示，他創黨時是希望公民黨可成為在港照顧中間大多數的政黨，並且是唯一一個民主派政黨可與中央溝通到尋求共識，從而推動香港民主發展，「呢個係我創黨意願，但時至今日證實咗我係呢方面工作徹底失敗。」

他對公民黨清盤「當然覺得可惜」，但經過2019年後無法看到公民黨的工作及表現有繼續生存空間，「清盤係無可避免。」

湯家驊 。（資料圖片）

指激進路線難回頭 難令中央相信願意溝通

由如日中天的民主第二大黨，到今日清盤，湯家驊認為，香港最多是中間派人士，惟公民黨參與五區公投後，展開了「愈走愈激嘅政治路線」，不斷迴避與中央溝通。

我睇唔到佢係一個政治對立環境下、點樣可以走到一條適合自己政治理念道路。 公民黨創黨成員、行會成員及民主思路召集人湯家驊

他稱當政黨走入較激進路線後，再走回頭路會遭到支持者反對、甚至「唱衰」，過往的激進表現又難以令中央相信公民黨願意溝通，「係一個尷尬位置。」

公民黨17年歷史，湯家驊走過最初的9年，談及印象最深刻，他仍然再提2010年決定參與五區公投一刻，「係一個開始偏離我創黨理念嘅轉捩點，之後每況越下，五區公投、佔中、反政改、19年黑暴，我係無能力扭轉呢個劣勢。」

創黨17年的公民黨終走上清盤的道路。（資料圖片/夏家朗攝）

回顧創黨最初，他稱當時為自己定下三大目標，其中政改目標失敗，其餘設下競爭法及最低工資，都已完成。他認為，中間派在香港絕對有生存空間，並稱民主思路多年民調顯示，超過一半港人屬政治中立。