江玉歡質疑房屋政策無助「質變」向上流 公屋戶置業意欲被擠壓

香港房屋問題一直受到關注，選委界林筱魯今日（27日）在立法會大會提出無約束力的「檢視《長遠房屋策略》，縮短置業階梯」議員議案，促請政府盡快檢視《長遠房屋策略》，縮短置業階梯。



選委界江玉歡提到，擁有自己的房屋是基層市民向上流動的標誌，但她認為政府的房屋政策僅帶來「量變」，但無助帶來「質變」，化解香港社會的深層次矛盾，直言：「公屋戶的置業意欲受到擠壓，公屋流轉幾乎停滯……這種以量為主的思維值得商榷。」



3月27日，林筱魯提出「檢視《長遠房屋策略》，縮短置業階梯」的議員議案。（鄭子峰攝）

林筱魯促請政府盡快檢視《長遠房屋策略》，分別有選委界周文港、「G19」謝偉銓、地產及建造界龍漢標、選委界梁毓偉及工聯會吳秋北提出修正案。其中，周文港建議增加現時每年只有4,500個的「白居二」名額，以提升相關單位的流動性，及做好「50年減樓齡」新措施的宣傳和解說工作，以吸引更多符合綠表資格的公屋住戶購買二手居屋，以釋出更多公屋單位，以及定期檢討按揭貸款保證期，適時考慮將保證期延長至60年，以持續促進二手居屋的流轉。

謝偉銓則建議檢討公私營房屋建屋比例，及公營房屋中的出租公屋與資助出售房屋比例，優化資助出售房屋的抽籤及分配機制，在公營房屋引入「寓租於供」及「漸進式按揭」概念，以及制訂涵蓋私營房屋的「人均居住面積」和「住屋開支比例」指標。

謝偉銓建議檢討公私營房屋建屋比例，及公營房屋中的出租公屋與資助出售房屋比例。（鄭子峰攝）

何永賢稱過往政治環境混亂 致土地房屋供應緊張

房屋局局長何永賢表示，過去的政治環境比較混亂，令到土地及房屋供應緊張，在復建居屋的初期，經常出現超額認購，故政府推出《長遠房屋策略》，適時調整房屋政策，滿足市民需求。她認為，香港現時的置業及房屋階梯有其獨特背景，是經歷了不同時間社會情況轉變而成，強調香港有自己的路，各個置業階梯及定位都有應對人群。

她表示，未來10年總房屋需求是43.2萬個單位，政府制定的供應目標是44萬個單位，按公私營房屋的七三比例來看，公營房屋的供應量需達到約為38萬個單位、私營房屋則供應量需達到約為13萬個單位，承諾政府會繼續尋找土地應付市民需要。

選委界陳沛良留意到，資助自置居所與私樓售價拉近，舉例指首置盤「煥然懿居」最新一期反應淡靜，呎價平均達到1.4萬元，與附近的私樓新盤只相差數百元，加上首置盤有多限制，如要求買家從未擁有物業﹑5年內不能轉售等，「大家應該唔難明白點解今期『煥然懿居』揀樓嘅缺席率咁高」，他認為港府要做好各層階梯的樓宇供應，令不同置業需要的市民，都可以有持續而穩定的置業希望及向上流動的機會。

簡慧敏促檢討資助出售房屋定價

選委界簡慧敏認為政府要適時檢討公私營房屋的建屋比例，以及公營房屋中的資助及出租房屋的比例。她建議政府首先完善資助房屋的定價機制，她指居屋售價與市場價格掛鈎的機制推行了36年，故出現2018年有居屋以呎價1.1萬元「天價」出售的情況，後來政府修改以市民負擔能力為參考定價的機制。不過她說現時居屋售價與興建成本等並不掛鈎，認為政府有需要檢討房委會的財政負擔能力，建議政府適時檢討定價機制。她又建議增加現時每年只有4,500個的「白居二」名額，甚至取消限額。

江玉歡認為，政府忽視出售資助房屋的需求。（鄭子峰攝）

江玉歡指政府忽視出售資助房屋需求

選委界江玉歡認為，擁有自己的房屋是基層市民向上流動的標誌，認為政府推出各種增加租住房屋的政策為化解房屋難題帶來「量變」，但化解香港社會的深層次矛盾的「質變」則仍未發生。

她質疑，香港不乏各式各樣的房屋措施，甚至經常推陳出新，但房屋問題遲遲未有進展，認為僅透過政府「單方面向市民派屋」，未能體現房屋階梯的循環性，認為政府長久以來都忽視出售資助房屋的需求，令到房屋階梯嚴重斷層，公屋戶的置業意欲受到擠壓，公屋流轉幾乎停滯，居屋對於置業階梯的角色及位置愈來愈尷尬，直言：「這種以量為主的思維值得商榷」。