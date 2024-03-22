居屋2023｜何永賢反駁滯銷論　累售49.6%單位　比上期高3個百分點

新一期居屋在1月31日開始揀樓，至周四（21日）已開售第36日。 房屋局局長何永賢今日（22日）表示，據統計數字顯示，截至周四，「居屋2023」累積有49.6%的單位已售出，相關數字對比「居屋2022」同一階段累積銷售比率46.5%高出3個百分點，加上現時尚未邀請選樓的申請者仍有多達15萬名，故重申對「居屋2023」的銷售相當有信心。



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仍有15萬人未邀揀樓佔90% 何永賢稱對「居屋2023」銷售相當有信心

居屋銷情備受關注，何永賢今在社交平台表示截至昨日，「居屋2023」累積有49.6%的單位已售出，對比「居屋2022」同一階段的累積銷售比率46.5%高出3個百分點。此外，現時尚未邀請選樓的申請者仍有多達15萬名，佔總數約90%，而未出售單位僅4,800多個，前者為後者的逾30倍，故對「居屋2023」的銷售相當有信心。

她在帖文中又提到銷情較差的安達臣道項目，指房委會在該區有多個房屋發展項目，而其將有完善的周邊配套，包括商場、政府綜合大樓、公共運輸交滙處、小學及中學等。

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此外，區內還有一個總面積約8.5公頃的石礦公園，等於近半個維多利亞公園之大，「可以想像到未來屋苑附近的環境將更加愜意與舒適。」

據統計數字顯示，截至今日，三個安達臣道項目安樺苑、安麗苑及安楹苑，則合共僅售出854個單位，每個屋苑都有分別有84.3%、75.6%及68.3%單位未售。