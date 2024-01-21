研增資助房屋比例　何永賢：將確保綜合輪候公屋時間縮短

政府研究增加資助出售房屋比例，房屋局局長何永賢今日（21日）在電視節目表示，會研究調整公屋及資助房屋七三比例，以增加政府收入，不過公屋輪候可以有機會延長，她稱理解市民目標三年上樓，但「三年半大家又接唔接受呢？」。她又稱，未來會透過組裝合成法興建公屋，以減少一成半成本。



房屋局局長何永賢。（資料圖片／郭梓謙攝）

房屋局局長何永賢在無綫節目《講清講楚》表示，房委會未來要興建大量公屋，需要大量支出，因此要開始思考財政平衡和量入為出，其中一個建議是調校目七成公屋、三成資助房屋的比例，透過出售居屋或綠置居加大收入。

她指，在公屋輪候時間6年封頂，以及2026/27年綜合輪候公屋時間降至4.5年的目標不變之下，暫時要到「下個五年」，才有空間提升出售資助房屋比例，不過，她提到，增加資助房屋比例可能會稍微增加公屋輪候時間，市民可思考三年上樓目標能否延長，「三年半大家又接唔接受呢？」她又表示，「如資助房屋供應增大，會否有一啲公屋朋友，多咗機會買資助房屋，就會交回公屋出來？」

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房委會可透過增加商業設施開源，何永賢認為可從密度、商舖種類入手調整，未必會影響住宅供應，她認為在規劃上，對發展參數會有要求，如每塊土地住宅及非住宅的比例等，又指已預留百分之五土地作為社會福利設施。她續指，未來會透過組裝合成法興建公屋單位，降低現時每間近百萬元成本，相信成本或可降低一成至一成半。

房屋署為打擊濫用公屋，早前提出推出「加分制」，物業管理公司成功舉報，增加日後投標機會。何永賢指出，加分制不單止針對打擊濫用公屋，亦有其他評分標準，包括日常清潔、保安巡邏等。

她又指，物業申報機制涵蓋80多萬戶公屋住戶，如發現持有物業，不但要退還公屋，更需負上刑事責任，如收到海外物業投訴，證據確切，可向廣東省相關的部門查冊，如資產限額超出，會簽出公屋遷出通知書。