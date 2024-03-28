23條立法｜譚惠珠：國安囚犯一般不應減刑　無引起追溯期問題

前香港基本法委員會副主任譚惠珠撰文指，國安囚犯一般不應減刑，《維護國家安全條》的新規定並無引起追溯期問題。她又指，有「第二代美國隊長」之稱的馬俊文是已經公開審判和定罪的人士，與「無罪推定」的原則無關，他本來就沒有必然的減刑或提早釋放的權利。



她又指新例的規定沒有增加刑期，沒有非法羈押影響人權的問題，亦不影響已經被提早釋放的人士，因此沒有引起所謂「追溯力」的問題。



譚惠珠指國安囚犯一般不應減刑。（ 盧翊銘攝）

有消息指，因「煽動分裂國家」罪名成立判囚5年的馬俊文，原定於本月的25日提早出獄，惟因落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例》於上周六（23日）生效，適收緊提早獲釋安排，故未能出獄。

譚惠珠的文章刊登在《星島日報》，她指香港的法律，從沒有給予囚犯必然權利獲得減刑或提早釋放；囚犯服滿刑期才出獄本是道理。法例下的減刑或提早釋放機制，只是為鼓勵囚犯勤奮及行為良好而設立。她強調，囚犯能否減刑或提早獲釋非必然權利，是由懲教署署長酌情處理，若不獲提早釋放，亦仍然符合他被判入獄的刑期。

她指，懲教署長須依據法例，行使減刑的酌情權，對於被裁定犯危害國家安全罪行的囚犯，應該先決定相關人士獲釋，會否不利於國家安全，有關規定與《香港國安法》的保釋安排一致。